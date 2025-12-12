El dueño de Flybondi toma el control de OCA y acelera la pelea por la logística

760 puntos de atención

29 plantas operativas

Más de 100 centros logísticos

3.500 vehículos

9.500 empleados en todo el país

La empresa había ingresado nuevamente en concurso preventivo en 2024, tras décadas de crisis financieras, entre ellas la quiebra con continuidad en 2017. Aun así, mantuvo sus servicios y estructura operativa, lo que fue clave para la continuidad del negocio.

Una historia marcada por estatizaciones, privatizaciones y crisis

Fundada en Córdoba en 1957, OCA fue:

Estatizada durante el gobierno de Juan Domingo Perón

Privatizada posteriormente

Controlada por Alfredo Yabrán en los años 90

Adquirida más tarde por el Exxel Group

Vinculada al Grupo RHUO, asociado al sindicalista Hugo Moyano

Los conflictos con la AFIP y los problemas financieros desembocaron en la quiebra de 2017. Más recientemente, Espinoza —a través de NMBV Group— había impulsado su continuidad con la integración de otras unidades logísticas, pero la tensión volvió a crecer y la compañía entró nuevamente en concurso.

Tecnología, inteligencia logística y expansión regional

El arribo de Scatturice —con vínculos con Hadad y un pasado relacionado con los servicios de inteligencia— introduce un perfil distinto al histórico manejo de OCA. El nuevo esquema apunta a:

Integrar tecnología de punta

Ampliar la trazabilidad y velocidad de envíos

Consolidar una plataforma regional multimodal

Aprovechar la red aérea de Flybondi para cargas

Todo apunta a un rediseño estructural del mercado logístico en la región.

Sin afectación al servicio ni cambios laborales

La compañía informó que el acuerdo no modificará el funcionamiento diario, la prestación de servicios ni la situación laboral del personal. La continuidad operativa era uno de los capítulos más sensibles dado el tamaño de la plantilla y la presencia federal de OCA.

Con esta adquisición, Scatturice posiciona a COC Global Enterprise como un nuevo jugador de peso en un sector clave para el comercio electrónico y la logística regional. El reordenamiento del mercado recién comienza, pero la jugada promete reconfigurar el tablero logístico argentino.