El dueño de Flybondi toma el control de OCA y acelera la pelea por la logística
El holding COC Global Enterprise, de Leonardo Scatturice, socio de Daniel Hadad y vinculado a los servicios de inteligencia, avanzó sobre la firma postal para integrarla con la aerolínea.
El mapa logístico argentino sumó en las últimas horas un movimiento de alto impacto: COC Global Enterprise, el holding liderado por Leonardo Scatturice, socio del empresario Daniel Hadad, adquirió el control de OCA, la mayor empresa privada de correo del país.
La operación, que convierte a Scatturice en accionista mayoritario, marca un paso decisivo dentro de una estrategia regional que busca integrar transporte, tecnología y distribución en una sola plataforma logística. Claudio Espinoza continuará como socio y presidente del Directorio.
Un desembarco fuerte: de Flybondi a OCA
A través de su fondo, Scatturice ya había desembarcado en la Argentina tras quedarse con Flybondi, la aerolínea low-cost que seguirá aportando capacidad aérea tanto para pasajeros como para carga. La nueva adquisición consolida su presencia en el país y forma parte de un plan más ambicioso: transformar a OCA en la empresa de transporte y logística más grande de América Latina.
El holding también controla OCP Tech, dedicada a soluciones IT e ingeniería aplicada. La combinación entre infraestructura aérea, tecnología y logística de última milla apunta a competir con actores de peso como Andreani y con el ecosistema logístico de Mercado Libre, que domina el comercio electrónico regional.
OCA: una red federal y un gigante operativo
Pese a atravesar años complejos, OCA mantiene una presencia nacional decisiva:
-
760 puntos de atención
-
29 plantas operativas
-
Más de 100 centros logísticos
-
3.500 vehículos
-
9.500 empleados en todo el país
La empresa había ingresado nuevamente en concurso preventivo en 2024, tras décadas de crisis financieras, entre ellas la quiebra con continuidad en 2017. Aun así, mantuvo sus servicios y estructura operativa, lo que fue clave para la continuidad del negocio.
Una historia marcada por estatizaciones, privatizaciones y crisis
Fundada en Córdoba en 1957, OCA fue:
-
Estatizada durante el gobierno de Juan Domingo Perón
Privatizada posteriormente
Controlada por Alfredo Yabrán en los años 90
Adquirida más tarde por el Exxel Group
-
Vinculada al Grupo RHUO, asociado al sindicalista Hugo Moyano
Los conflictos con la AFIP y los problemas financieros desembocaron en la quiebra de 2017. Más recientemente, Espinoza —a través de NMBV Group— había impulsado su continuidad con la integración de otras unidades logísticas, pero la tensión volvió a crecer y la compañía entró nuevamente en concurso.
Tecnología, inteligencia logística y expansión regional
El arribo de Scatturice —con vínculos con Hadad y un pasado relacionado con los servicios de inteligencia— introduce un perfil distinto al histórico manejo de OCA. El nuevo esquema apunta a:
-
Integrar tecnología de punta
-
Ampliar la trazabilidad y velocidad de envíos
-
Consolidar una plataforma regional multimodal
-
Aprovechar la red aérea de Flybondi para cargas
Todo apunta a un rediseño estructural del mercado logístico en la región.
Sin afectación al servicio ni cambios laborales
La compañía informó que el acuerdo no modificará el funcionamiento diario, la prestación de servicios ni la situación laboral del personal. La continuidad operativa era uno de los capítulos más sensibles dado el tamaño de la plantilla y la presencia federal de OCA.
Con esta adquisición, Scatturice posiciona a COC Global Enterprise como un nuevo jugador de peso en un sector clave para el comercio electrónico y la logística regional. El reordenamiento del mercado recién comienza, pero la jugada promete reconfigurar el tablero logístico argentino.
