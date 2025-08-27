Spotify agregará funciones a su aplicación: ahora se podrá chatear y compartir música

Por lo demás, los mensajes estarán encriptados para garantizar la privacidad de los usuarios y, como en otras redes sociales, podrán bloquear, reportar y restringir el acceso a las cuentas que no deseen interactuar.

De hecho, cada usuario podrá decidir si acepta o no un nuevo mensaje, lo que debería mantener el spam bajo control.

Esta es la segunda vez que Spotify intenta convertirse en una red social a pesar de haber nacido como una plataforma para difusión de música: en 2017 se hizo una prueba pero el público todavía tenía mejores plataformas para chatear.

Tras revolucionar, junto con Apple Music y Tidal, el modo en que las discográficas difunden la música de sus intérpretes -muchas veces en detrimento de los artistas independientes- Spotify estaría listo para llenar el vacío que dejaron otros servicios de mensajería instantánea en redes sociales.