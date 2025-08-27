Spotify agregará funciones a su aplicación: ahora se podrá chatear y compartir música
Es una de las plataformas más usadas en nuestro país para acceder a música y contenidos, y a partir de esta semana también tendrá un canal para hacer sociales.
Spotify incorporará una nueva función a partir del lunes, 1o de septiembre, por la que sus usuarios podrán conversar a través de un chat y compartir música sin salir de la aplicación.
Esta nueva funcionalidad estará disponible para clientes Premium y para el servicio gratuito. De hecho, la compañía sólo dejó "afuera" a quienes estén registrados como menores de 16 años.
Al margen de los cambios que Spotify anunció para los Términos de Uso -que entrarán en vigencia el 26 de septiembre- el servicio de "Messages" ("Mensajes", así nomás) permitirá la comunicación vía texto entre usuarios que pertenezcan a un mismo plan familiar, para quienes tengan una playlist colaborativa o para participantes de una Jam.
De este modo, los usuarios que ya estén en contacto podrán compartirse canciones y mensajes al mejor estilo Messenger circa 2005, quizás hasta con el condimento de los emojis. Eso sí: todavía estará disponible el modo incógnito para evitar que alguien descubra un "placer culposo" musical.
Aunque no está en los planes agregar foros ni chat grupales a la plataforma originaria de Suecia, pero sí se sabe que habrá moderadores para revisar los mensajes que sean reportados por inapropiados, y se aplicarán filtros automáticos para identificar posibles transgresiones.
Por lo demás, los mensajes estarán encriptados para garantizar la privacidad de los usuarios y, como en otras redes sociales, podrán bloquear, reportar y restringir el acceso a las cuentas que no deseen interactuar.
De hecho, cada usuario podrá decidir si acepta o no un nuevo mensaje, lo que debería mantener el spam bajo control.
Esta es la segunda vez que Spotify intenta convertirse en una red social a pesar de haber nacido como una plataforma para difusión de música: en 2017 se hizo una prueba pero el público todavía tenía mejores plataformas para chatear.
Tras revolucionar, junto con Apple Music y Tidal, el modo en que las discográficas difunden la música de sus intérpretes -muchas veces en detrimento de los artistas independientes- Spotify estaría listo para llenar el vacío que dejaron otros servicios de mensajería instantánea en redes sociales.
