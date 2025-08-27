Llaman a repudiar a Javier Milei en Lomas de Zamora: "Decile basta"
En medio del escándalo de corrupción que involucra a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, Javier Milei visitará hoy Lomas de Zamora en el marco de la campaña libertaria de cara a las Legislativas bonaerenses.
El presidenta Javier Milei se puso al hombro la campaña de la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y encabezará este miércoles, desde las 14, una caravana por Lomas de Zamora para apuntalar a sus candidatos de cara a las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre.
En medio del escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que involucra a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem, Milei intenta bajarle el tono al escándalo mientras en la Casa Rosada preocupan las repercusiones electorales que puedan llegar a tener los audios filtrados del ahora ex titular de la Andis y ex abogado del mandatario libertario, Diego Spagnuolo.
En ese contexto vecinos de Lomas de Zamora convocaron a movilizarse para repudiar esta tarde la presencia de Milei.
Desde el oficialismo confirmaron la caravana que se realizará en autos y partirá a las 14 desde Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad de Temperley, y finalizará en la calle Portela en Lomas.
Tras la confirmación del nuevo desembarco de Milei en el conurbano bonaerense los vecinos comenzaron a organizarse y a hacer circular mensajes en los que convocan a repudiar su llegada. “Decile basta a Milei”, es le mensaje de la convocatoria.
“Por los jubilados, los docentes, los médicos, los discapacitados, por todos los argentinos”, indica la invitación a la protesta y concluye: “Milei visita Lomas y no es bienvenido”.
Repudio a Javier Milei en Junín
La visita de Milei el lunes pasado a Junín junto a sus principales candidatos no salió tal como esperaban en las filas libertarias ya que se vivió un momento de máxima tensión cuando manifestantes rechazaron su presencia.
Mientras un grupo de vecinos expresaba su rechazo a la visita del mandatario nacional, el armador bonaerense y mano derecha de Karina Milei, Sebastián Pareja, respondió con gestos desafiantes. Ante esto, los manifestantes reaccionaron cantando: “Son todos narcos, la puta que lo parió”.
La jornada también estuvo marcada por incidentes: se registraron peleas a trompadas entre manifestantes que se acercaron a protestar contra el Gobierno y militantes libertarios.
También fue muy repudiada, entre abucheos e insultos, la presencia de José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional de la Alianza La Libertad Avanza amigo estrecho de Diego Spagnuolo. Espert, que tuvo que irse escoltado por guardias de seguridad, respondió al rechazo con gestos provocadores.
