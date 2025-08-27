Llaman a repudiar a Javier Milei en Lomas de Zamora: "Decile basta"

Tras la confirmación del nuevo desembarco de Milei en el conurbano bonaerense los vecinos comenzaron a organizarse y a hacer circular mensajes en los que convocan a repudiar su llegada. “Decile basta a Milei”, es le mensaje de la convocatoria.

“Por los jubilados, los docentes, los médicos, los discapacitados, por todos los argentinos”, indica la invitación a la protesta y concluye: “Milei visita Lomas y no es bienvenido”.

sebastian pareja junin

Repudio a Javier Milei en Junín

La visita de Milei el lunes pasado a Junín junto a sus principales candidatos no salió tal como esperaban en las filas libertarias ya que se vivió un momento de máxima tensión cuando manifestantes rechazaron su presencia.

Mientras un grupo de vecinos expresaba su rechazo a la visita del mandatario nacional, el armador bonaerense y mano derecha de Karina Milei, Sebastián Pareja, respondió con gestos desafiantes. Ante esto, los manifestantes reaccionaron cantando: “Son todos narcos, la puta que lo parió”.

espert junin

La jornada también estuvo marcada por incidentes: se registraron peleas a trompadas entre manifestantes que se acercaron a protestar contra el Gobierno y militantes libertarios.

También fue muy repudiada, entre abucheos e insultos, la presencia de José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional de la Alianza La Libertad Avanza amigo estrecho de Diego Spagnuolo. Espert, que tuvo que irse escoltado por guardias de seguridad, respondió al rechazo con gestos provocadores.