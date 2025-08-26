Cambió el pronóstico y se extiende la Tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires: cuántos días de lluvias

Cuándo llega la ciclogénesis de Tormenta de Santa Rosa al AMBA

El sitio especializado Meteored indica que todo apunta a que, en el marco de una nueva ciclogénesis, volverá a presentarse un evento de lluvias y tormentas generalizadas en el centro-este del país, con precipitaciones localmente intensas como riesgo principal del evento.

En cuanto al AMBA, el portal informó este martes que el desmejoramiento iniciará el sábado 30 de agosto, justo el Día de Santa Rosa de Lima, por la tarde, con lluvias y tormentas de variada intensidad, aunque se espera que el día "más complejo" sería el domingo.

image Ciclogénesis con lluvias y tormentas para Buenos Aires, según Meteored.

Será "una jornada literalmente 'pasada por agua', de acuerdo a los pronósticos actuales, en una situación que podría estar acompañada de fuertes vientos con ráfagas superiores a 50 km/h", de acuerdo con Meteored.

En cuanto al cambio en los pronósticos, Meteored presenta probabilidades de lluvias para todo el domingo y también para el lunes.

En cambio, el SMN presenta un sábado con cielo nublado en la madrugada y mañana, con probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche, manteniéndose el mal clima durante todo el domingo, con lluvias.