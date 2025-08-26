Cambió el pronóstico y se extiende la Tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires: cuántos días de lluvias
Se afianza la llegada de una nueva ciclogénesis justo en la fecha clave, con lluvias y tormentas para el AMBA. Qué dicen los informes meteorológicos.
El Día de Santa Rosa de Lima y las precipitaciones fuertes parecen coincidir este año, aunque en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cambió el pronóstico y ahora podrían ser varios días con lluvias y tormentas, de acuerdo con los informes meteorológicos.
Cada 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima. Según la histórica leyenda, en el lapso que va del 25 de agosto al 4 de septiembre se espera la llegada de las lluvias y tormentas más fuertes de cada año, aunque en este caso podría darse en la fecha exacta.
De todos modos, el inicio de la semana fue con condiciones casi primaverales, con buen clima y temperaturas agradables. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera un miércoles con cielo despejado durante toda la jornada, con lapsos de algo nublado en la tarde, y temperaturas de entre 10 y 22 grados.
Ya más cerca del Día de Santa Rosa de Lima, el jueves tendría cielo entre algo y parcialmente nublado, con temperaturas de entre 11 y 22 grados; y el viernes se anticipa con cielo entre mayormente nublado y nublado, y marcas de 11 de mínima y 21 de máxima.
Cuándo llega la ciclogénesis de Tormenta de Santa Rosa al AMBA
El sitio especializado Meteored indica que todo apunta a que, en el marco de una nueva ciclogénesis, volverá a presentarse un evento de lluvias y tormentas generalizadas en el centro-este del país, con precipitaciones localmente intensas como riesgo principal del evento.
En cuanto al AMBA, el portal informó este martes que el desmejoramiento iniciará el sábado 30 de agosto, justo el Día de Santa Rosa de Lima, por la tarde, con lluvias y tormentas de variada intensidad, aunque se espera que el día "más complejo" sería el domingo.
Será "una jornada literalmente 'pasada por agua', de acuerdo a los pronósticos actuales, en una situación que podría estar acompañada de fuertes vientos con ráfagas superiores a 50 km/h", de acuerdo con Meteored.
En cuanto al cambio en los pronósticos, Meteored presenta probabilidades de lluvias para todo el domingo y también para el lunes.
En cambio, el SMN presenta un sábado con cielo nublado en la madrugada y mañana, con probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche, manteniéndose el mal clima durante todo el domingo, con lluvias.
