Taylor Swift va por un récord de Lionel Messi: ¿podrá superar la foto más popular de Instagram?

Las redes sociales se inundaron de mensajes, memes, videos y homenajes que celebran el compromiso, consolidando la idea de que Swift no solo es un fenómeno musical, sino también cultural y social. Su vida privada, generalmente alejada de la exposición pública, se convirtió en el foco absoluto de los medios y de internet.

Embed - Leo Messi on Instagram: "CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer…… Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!! Nos estamos viendo muy pronto… " View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

Más allá de las cifras, el hecho de que un anuncio personal pueda competir con la imagen más icónica del deporte moderno habla de la magnitud de ambos personajes. Messi representa la culminación de un sueño colectivo en Argentina y en millones de fanáticos del fútbol, mientras que Swift encarna la fuerza de una comunidad global de fans que sienten que acompañaron cada etapa de su vida emocional a través de sus canciones.

Por ahora, la "Pulga" mantiene un margen cómodo al frente, pero la batalla digital recién comienza. Será cuestión de días para saber si la unión entre la música y el deporte puede generar un hito inesperado en Instagram, o si la imagen del capitán argentino seguirá reinando como la más legendaria de la plataforma.