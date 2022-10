I See Red: la historia del videojuego argentino que nació en una tesis universitaria y hoy se exporta al mundo

Luciano Musella Luciano Musella

Según relató Luciano, el juego se gestó en el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus. En ese entonces él estudiaba en la Facultad Da Vinci y para la tesis pensó junto a otros compañeros, en hacer la tesis un juego que le gustara a todo el mundo. "Nos tomamos el proyecto muy en serio. En ese momento éramos cuatro personas y comenzamos a trabajar en la producción sin otro interés más allá de sacarnos un 10, recibirnos y listo”.

Después de crear el videojuego comenzó la búsqueda del apoyo económico. Al principio fue todo Ad honorem. "La gente que se sumó era por amor al arte, sin ganar nada. En ese momento éramos 8 personas y en marzo del 2021, logramos un contacto con un inversor de tecnología de Neutrón Project Accelerator y para cuando terminó la producción de desarrollo gaming éramos 18 personas y hoy en día empleamos 22 y nosotros empezamos siendo cinco personas.", manifestó el joven.

“El inversor nos dijo que en vez de diseñar un juego, por qué no crean una empresa de videojuegos que a su vez tenga muchos vídeo juegos adentro. Y así es como nace Whiteboard. De la mano de aceleradora Neutrón, que nos forja como empresa. Además de apoyarnos económicamente nos ayudó con la estructura legal y contable para poder contratar empleados. Teniendo en cuenta que pasó exactamente un año, es un crecimiento increible", señaló Luciano.

De la tesis de grado Whiteboard Games pasó a ser una compañía argentina incipiente en la industria de los videojuegos con un cuerpo laboral nutrido de creadores, diseñadores, desarrolladores, y gamers haciendo juegos.

Este 24 de octubre fue el lanzamiento del primer videojuego “I see red” y allí participó el ministro del Interior, Wado de Pedro, junto a la secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura, Lucrecia Cardoso, quien fue acompañó hoy a Luciano Musella, presidente y fundador de Whitboard Games (WG); y Diego Soraires, director de Gaming Neutrón - Grupo Núcleo.

"El acuerdo entre Whitboard Games y Gameforge es un ejemplo para muchísimos jóvenes de que se puede trabajar en Argentina. Ellos son todos diseñadores de videojuegos que tuvieron la oportunidad y muchísimas ofertas para irse de la Argentina, pero decidieron quedarse y trabajar acá”, destacó Wado de Pedro.

El ministro agregó: “Para nosotros también es un ejemplo, ya que esta actividad se puede desarrollar en cualquier rincón de la Argentina, porque todas las provincias tienen inversiones en fibra óptica, y cada una de ellas logró erigir su polo científico-tecnológico. En todas las provincias hay condiciones para seguir apostando a la economía del conocimiento”.

Los videojuegos, una industria que tiene futuro en la Argentina

Cuando Luciano Musella tenía tres años, sus padres le regalaron una consola Sega, sin pensarlo hoy en día ese regalo lo llevó a ser lo que es hoy, un desarrollador de videojuegos y un ejemplo a seguir de muchos jóvenes en el país que sabrán que en Argentina hay un ecosistema que permite trabajar, estudiar y vivir de los videojuegos.

Aunque no fue fácil empezar y en algunos momentos Luciano dudó de que esto podría ser posible. "A mí me pasó muchas veces por la cabeza pensar que acá en la Argentina esa industria no sirve y es algo irreal, por lo cual, directamente no pensé que estaba haciendo algo posible y simplemente pensaba que estaba perdiendo el tiempo, pero eventualmente descubrí la Facultad Da Vinci y mi vida cambió 180 grados. No podía creer que podía jugar videojuegos en la Argentina. Descubrí que estaba errado y me di cuenta que hay una industria acá y que cualquiera puede empezar a estudiar y conseguir trabajo tan rápido. Nosotros hoy en día estamos buscando gente para contratar y no estamos consiguiendo porque no hay la suficiente oferta. Hay una gran demanda, sería fundamental que los chicos sepan que hay una gran industria en el país en la que les va a ir muy bien. No hay nada más hermoso que trabajar de lo que a uno le apasiona", relató Luciano.

Latinoamérica es la región con mayor crecimiento de la industria gaming en el globo con un crecimiento interanual que alcanzó picos de hasta un 20% y Argentina lidera la avanzada latinoamericana después de haber facturado 500 millones de dólares en 2016, cifra que refleja niveles de consumo en el país, según el Informe sobre la industria de desarrollo de videojuegos en América Latina y el Caribe de 2019 del Banco Interamericano de Desarrollo.

En el país, particularmente, el Observatorio de la Industria Argentina de Desarrollo de Videojuegos indicó, en su último relevamiento, que el universo de los videojuegos recaudó, durante 2021, más de 86 millones de dólares para posicionarse como la tercera industria de videojuegos más importante de la región, detrás de Brasil y México. A su vez, las compañías que propician el desarrollo de videojuegos emplean en el país a dos mil personas, y más de tres cuartas partes de estas firmas locales producen contenidos para empresas extranjeras.