¿Cuánto cuestan los anteojos con Inteligencia Artificial que sirven para grabar?
Descubrí el asombroso precio de los revolucionarios anteojos Meta con Inteligencia Artificial en Argentina. Conocé cómo funciona su cámara para grabar.
Los innovadores anteojos Meta irrumpieron en el mercado tecnológico. Este dispositivo inteligente combina el diseño clásico con avanzadas funciones digitales, permitiendo a los usuarios interactuar diariamente con la realidad aumentada y llevar la inteligencia artificial directamente frente a sus propios ojos.
¿Sirven para grabar los anteojos Meta?
Una de las grandes dudas de los usuarios es si estos lentes inteligentes sirven para grabar contenido. La respuesta es un rotundo sí. El dispositivo está equipado con una potente cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles que se encuentra integrada muy sutilmente en uno de los bordes del armazón.
Esta característica fundamental le permite a los usuarios grabar videos de alta calidad en primera persona y tomar fotografías nítidas con tan solo realizar un toque en la patilla o mediante un rápido comando de voz. Para garantizar la privacidad, una pequeña luz LED se enciende en el frente para avisar a las demás personas que la cámara se encuentra activa registrando el entorno.
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Cuánto cuesta esta Inteligencia Artificial en Argentina
Esta asombrosa tecnología, que le otorga a los usuarios una experiencia sensorial única con funcionalidades propias de un teléfono inteligente, maneja un valor base a nivel internacional. En los Estados Unidos, este codiciado dispositivo se comercializa oficialmente a partir de los U$S400.
Sin embargo, las variables de importación impactan directamente en su llegada al país. Actualmente en la Argentina, los precios oscilan entre los $900.000 y los $1.100.000, dependiendo del modelo estético, el tipo de cristal elegido y la plataforma digital por la cual se adquiera el producto.
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