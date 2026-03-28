Tensión en Medio Oriente: Irán amenaza con atacar universidades de Estados Unidos
Los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron que podrían bombardear sedes universitarias estadounidenses en la región si no hay una condena oficial.
El clima bélico en Medio Oriente suma un nuevo y preocupante capítulo. Tras denunciar la destrucción de establecimientos educativos propios por parte de fuerzas occidentales, los Guardianes de la Revolución de Irán lanzaron una dura advertencia militar contra las sedes de las universidades de Estados Unidos ubicadas en la región.
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El ultimátum de Irán a las autoridades estadounidenses
A través de un fuerte comunicado difundido por los medios locales, el ejército ideológico de la república islámica exigió una respuesta inmediata. "Si el gobierno estadounidense quiere que estas universidades de la región no sufran represalias, debe condenar el bombardeo de las universidades en un comunicado oficial antes del lunes 30 de marzo al mediodía", sentenciaron.
Qué sedes de Estados Unidos están en la mira
La amenaza directa generó alerta máxima debido a que numerosas e importantes instituciones norteamericanas cuentan con campus satélites instalados en distintos países del Golfo. Entre los posibles blancos mencionados se encuentran:
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Universidad Texas A&M: con sede operativa en Catar.
Universidad de Nueva York (NYU): con instalaciones en los Emiratos Árabes Unidos.
Frente a este tenso escenario, la milicia aconsejó de manera contundente a "los empleados, profesores y estudiantes de las universidades estadounidenses de la región que se alejen un kilómetro" de los recintos que podrían ser blanco de ataques inminentes.
El origen de la escalada: explosiones en Teherán
La drástica amenaza surge como represalia directa tras los recientes ataques adjudicados a fuerzas estadounidenses e israelíes. Durante la noche del viernes al sábado, una serie de fuertes explosiones sacudieron la capital iraní. Uno de los puntos más afectados fue la Universidad de Ciencia y Tecnología, ubicada en el noreste de Teherán, donde los edificios sufrieron severos daños materiales, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas fatales hasta el momento.
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