Tensión en Medio Oriente: Irán amenaza con atacar universidades de Estados Unidos

El origen de la escalada: explosiones en Teherán

La drástica amenaza surge como represalia directa tras los recientes ataques adjudicados a fuerzas estadounidenses e israelíes. Durante la noche del viernes al sábado, una serie de fuertes explosiones sacudieron la capital iraní. Uno de los puntos más afectados fue la Universidad de Ciencia y Tecnología, ubicada en el noreste de Teherán, donde los edificios sufrieron severos daños materiales, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas fatales hasta el momento.