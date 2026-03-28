Irán atacó una base en Arabia Saudita y dejó al menos 12 militares estadounidenses heridos
El ataque contra la base aérea Prince Sultan incluyó al menos un misil y varios drones.
Un ataque iraní contra una base en Arabia Saudí ha dejado al menos 12 soldados estadounidenses heridos, dos de ellos de gravedad, según informaron el viernes medios de Estados Unidos.
Irán ha mantenido ataques de represalia contra países del Golfo a los que acusa de servir como plataforma de lanzamiento para bombardeos estadounidenses contra su territorio, iniciados en una operación conjunta con Israel el 28 de febrero.
La base aérea Príncipe Sultán ya había sido blanco de ataques previos. El sargento Benjamin N. Pennington, de 26 años, resultó herido en un ataque el 1 de marzo y falleció días después. Es uno de los 13 militares estadounidenses muertos en la guerra hasta la fecha.
Imágenes satelitales que muestran los daños en la aeronave fueron difundidas por internet. El incidente fue reportado también por The Wall Street Journal y Reuters, a la espera de la confirmación oficial por parte del gobierno estadounidense.
El Comando Central de Estados Unidos informó que más de 300 militares han resultado heridos desde el inicio del conflicto hace un mes. La mayoría se ha reincorporado al servicio, pero 30 permanecen fuera de combate y 10 están gravemente heridos.
La central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, fue atacada este viernes por tercera vez en menos de dos semanas en una operación conjunta atribuida a Israel y Estados Unidos.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, expresó preocupación por la proximidad de actividades militares al sitio nuclear y advirtió sobre el riesgo de un accidente radiológico de gran magnitud si el reactor resultara dañado. Grossi reiteró su llamado a ejercer la máxima contención militar en la zona para reducir la posibilidad de una catástrofe nuclear.
La administración Trump ofreció a Irán un plan de alto el fuego de 15 puntos, con Pakistán como intermediario. Irán niega la existencia de negociaciones, mientras mantiene el control del estrecho de Ormuz, lo que ha elevado los precios del combustible y alterado la economía global.
El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró tras una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Francia, que Estados Unidos “puede lograr todos sus objetivos sin tropas terrestres”.
Respecto a los nuevos despliegues en Medio Oriente, subrayó: “Siempre estaremos preparados para darle al presidente (Donald Trump) la máxima flexibilidad y la máxima oportunidad para adaptarse a las contingencias que puedan surgir”.
A su vez, en referencia a la respuesta oficial iraní sobre un diálogo en busca de paz en la región sumó: “Todavía no la hemos recibido”. El jefe de la diplomacia estadounidense detalló que ha habido un intercambio de mensajes e indicios sobre una disposición a hablar de ciertos temas por parte del régimen iraní.
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