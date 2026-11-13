Tras el dato de inflación, el Gobierno aumentará las jubilaciones de ANSES y pagará $3.054.518,67
ANSES confirmará la suba del 2,2% en diciembre por la inflación. Los jubilados percibirán aguinaldo, bono extra y el haber máximo superará los 3 millones.
La difusión del índice de precios de octubre activó la fórmula de movilidad que impactará en los bolsillos. Tras confirmarse la inflación mensual del 2,2% publicada por el INDEC, el Gobierno aumentará todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) correspondientes al mes de diciembre.
Bajo este nuevo esquema, el haber mínimo previsional cerrará el año 2026 alcanzando los $453.929,95. A este monto se le deberá sumar el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo) y el tradicional bono de refuerzo de $70.000 —que continúa congelado—, por lo que quienes perciben la jubilación básica cobrarán un total de $750.894,92 en el último mes del año.
Cómo quedan los montos máximos y el resto de las prestaciones de ANSES
La actualización atada a la inflación de octubre, estipulada por el DNU 274/24, también provocará un fuerte salto en las categorías más altas del escalafón previsional. A partir de diciembre, la jubilación máxima que paga la ANSES ascenderá a $3.054.518,67, superando por primera vez la barrera de los tres millones de pesos.
Por su parte, el resto de las pensiones y coberturas sociales se liquidarán con los siguientes valores base:
- Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $363.143,96
- Pensiones No Contributivas (PNC): $317.750,96
- Prestación Básica Universal (PBU): $207.591,11
El incremento porcentual también impactará de lleno en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE), que subirán automáticamente a $163.122,44 en diciembre. En el caso del salario familiar del sistema SUAF, el primer escalón de ingresos percibirá una asignación por hijo de $81.571,95.
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