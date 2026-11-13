Tras el dato de inflación, el Gobierno aumentará las jubilaciones de ANSES y pagará $3.054.518,67

Bajo este nuevo esquema, el haber mínimo previsional cerrará el año 2026 alcanzando los $453.929,95. A este monto se le deberá sumar el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo) y el tradicional bono de refuerzo de $70.000 —que continúa congelado—, por lo que quienes perciben la jubilación básica cobrarán un total de $750.894,92 en el último mes del año.