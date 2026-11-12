Según el Indec, la inflación de octubre fue de 2,2%

Al observar la evolución de los últimos doce meses difundida por el organismo estadístico, el recorrido muestra una desaceleración respecto del cierre de 2025 y el primer trimestre de 2026, aunque con cierta resistencia a perforar de manera sostenida el piso del 2%.

Tras cerrar noviembre y diciembre de 2025 en 2,5% y 2,8% respectivamente, el IPC había iniciado 2026 con subas del 2,9% en enero y febrero, hasta tocar un pico de 3,4% en marzo. A partir de abril (2,6%), el indicador comenzó a moderarse hacia la franja del 2%, con registros de 2,1% en mayo, 1,9% en junio, 2,1% en julio y el mínimo anual de 1,7% en agosto.

Con el repunte de septiembre (1,9%) y el nuevo avance al 2,2% en octubre, el índice encara el último bimestre del año con una suba acumulada de poco más de veintiséis puntos porcentuales.