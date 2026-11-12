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Según el Indec, la inflación de octubre fue de 2,2%

Economía

De este modo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) atravesó una aceleración con respecto a la marca de septiembre.

Según el Indec, la inflación de octubre fue de 2,2%

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC), la inflación mostró una leve aceleración respecto de septiembre y volvió a ubicarse por encima del 2% mensual. En los primeros diez meses de 2026, el alza acumulada alcanzó el 26,3%.

Según el Indec, la inflación de octubre fue de 2,2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre de 2026, que registró una suba mensual del 2,2% en comparación con septiembre.

Con este resultado, la variación interanual se ubicó en el 33,1%, mientras que la inflación acumulada entre enero y octubre alcanzó el 26,3% a nivel nacional.

El registro de octubre representa una aceleración de 0,3 puntos porcentuales frente al 1,9% observado en septiembre y marca el regreso del indicador por encima del umbral del 2% mensual, luego de dos meses consecutivos por debajo de esa barrera (1,7% en agosto y 1,9% en septiembre).

De este modo, el índice retoma niveles similares a los de mayo y julio de este año, cuando en ambos casos había marcado 2,1%.

Al observar la evolución de los últimos doce meses difundida por el organismo estadístico, el recorrido muestra una desaceleración respecto del cierre de 2025 y el primer trimestre de 2026, aunque con cierta resistencia a perforar de manera sostenida el piso del 2%.

Tras cerrar noviembre y diciembre de 2025 en 2,5% y 2,8% respectivamente, el IPC había iniciado 2026 con subas del 2,9% en enero y febrero, hasta tocar un pico de 3,4% en marzo. A partir de abril (2,6%), el indicador comenzó a moderarse hacia la franja del 2%, con registros de 2,1% en mayo, 1,9% en junio, 2,1% en julio y el mínimo anual de 1,7% en agosto.

Con el repunte de septiembre (1,9%) y el nuevo avance al 2,2% en octubre, el índice encara el último bimestre del año con una suba acumulada de poco más de veintiséis puntos porcentuales.

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