Luis Caputo trató de explicar la nueva aceleración de la inflación en octubre: qué dijo
El ministro de Economía adjudicó la suba del 2,2% en el IPC de octubre a los cambios realizados en el Régimen de Zona Fría que su Gobierno impulsó.
Mediante redes sociales, Luis Caputo intentó explicar cuál fue el factor principal que influyó sobre la nueva aceleración de la inflación en octubre, que se ubicó en 2,2% para superar por 0,3 puntos porcentuales la registrada el mes anterior, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El ministro de Economía realizó en X su habitual análisis sobre la variación inflacionaria mensual, al señalar que, pese a la nueva aceleración del mes pasado, el dato de la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025.
"Cabe destacar que, con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018", agregó el funcionario.
En ese sentido, atribuyó la suba a los cambios y modificaciones realizados en el Régimen de Zona Fría que tuvieron una fuerte incidencia en la variación registrada en la división de “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que se ubicó en 4,2%.
A nivel nacional, el cambio en el Régimen de Zona Fría afecta a 3,35 millones de usuarios que dejarán de recibir el beneficio automático, con particular incidencia en la provincia de Buenos Aires, donde los habitantes de 94 municipios se ven perjudicados por la iniciativa anarcocapitalista.
Además, el titular del Palacio de Hacienda señala en su publicación que “la variación interanual del IPC Nacional fue de 33,1%, registrando una desaceleración por tercer mes consecutivo. A nivel desagregado, el IPC Núcleo registró una variación de 30,7% interanual, en tanto las categorías Estacionales y Regulados se incrementaron 28,2% y 43,7%, respectivamente”.
Las otras dos grandes divisiones que en octubre superaron el promedio fueron “Recreación y cultura” (+3,3%) y “Bienes y servicios varios” (+2,3). En cuanto a las divisiones con menores variaciones a nivel nacional, aparecen “Bebidas alcohólicas y tabaco” (+0,8%) y “Educación” (+1,3%).
No obstante, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” -la división de mayor importancia para las familias de todo el país- fue la de mayor incidencia en la variación mensual en las regiones Cuyo, Gran Buenos Aires, Noreste, Noroeste y Pampeana.
En cambio, en la región de la Patagonia la mayor incidencia correspondió a “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, particularmente por fuertes aumentos en rubros como “Gas” y “Alquiler de la vivienda”.
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