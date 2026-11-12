Luis Caputo trató de explicar la nueva aceleración de la inflación en octubre: qué dijo

Además, el titular del Palacio de Hacienda señala en su publicación que “la variación interanual del IPC Nacional fue de 33,1%, registrando una desaceleración por tercer mes consecutivo. A nivel desagregado, el IPC Núcleo registró una variación de 30,7% interanual, en tanto las categorías Estacionales y Regulados se incrementaron 28,2% y 43,7%, respectivamente”.

Las otras dos grandes divisiones que en octubre superaron el promedio fueron “Recreación y cultura” (+3,3%) y “Bienes y servicios varios” (+2,3). En cuanto a las divisiones con menores variaciones a nivel nacional, aparecen “Bebidas alcohólicas y tabaco” (+0,8%) y “Educación” (+1,3%).

No obstante, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” -la división de mayor importancia para las familias de todo el país- fue la de mayor incidencia en la variación mensual en las regiones Cuyo, Gran Buenos Aires, Noreste, Noroeste y Pampeana.

En cambio, en la región de la Patagonia la mayor incidencia correspondió a “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, particularmente por fuertes aumentos en rubros como “Gas” y “Alquiler de la vivienda”.