Ni "masterclass" ni "MAGA": Javier Milei guarda silencio tras el anuncio de una inflación de 2,2% en octubre

A todo eso el Presidente contestó con su silencio en redes sociales, cuando en otros meses festejó abiertamente porque las mediciones eran de poco más del 1%, que es el objetivo prometido por Luis Caputo y el resto del gabinete del Ministerio de Economía.

También puede ser que el mandatario guarde un silencio piadoso, señal de que lo cambió la reciente visita al país del papa León XIV, quien sostuvo en varios de sus discursos los lineamientos de la Doctrina Social de la Iglesia.

No obstante, el vocero de Casa Rosada, Adrián Ravier, aclaró este jueves que "no hay contradicción" entre los principios del catolicismo y la economía de mercado.

"Se ha hablado en los medios de un papa peronista, se ha hablado de que la doctrina social de la Iglesia es compatible con las ideas socialistas. Nosotros no lo vemos de esa manera", sostuvo el vocero, para quien "hay cantidad de académicos interesados en las ideas de la libertad individual, de la propiedad privada, de la economía de mercado y del gobierno limitado que, como católicos y personas de fe, se han ocupado de buscar esa no contradicción entre estos principios".