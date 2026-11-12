Ni "masterclass" ni "MAGA": Javier Milei guarda silencio tras el anuncio de una inflación de 2,2% en octubre
El Presidente publicó varios mensajes en X durante la jornada, hasta que encontró otra ocupación mientras el INDEC informaba sobre inflación y costo de vida.
Para ser una persona tan exultante en vivo y por escrito, el presidente Javier Milei generó un momento de "silencio" en su perfil de X este jueves por la tarde, en coincidencia con el anuncio del índice de inflación, que fue del 2,2% en octubre.
"VUELVE EL RALLY A LA ARGENTINA. Hechos, no palabras. MAGA!", publicó el mandatario cerca del mediodía al celebrar el anuncio deportivo. Una hora más tarde acotó "VAAAAAAAAMOOOOOO COLOSO...!!!" al compartir una publicación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Después, nada.
Ni siquiera cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó a través de sus canales oficiales (incluido X) que la inflación mostró una leve aceleración respecto de septiembre y volvió a ubicarse por encima del 2% mensual.
En los primeros diez meses de 2026, el alza acumulada alcanzó el 26,3%, según precisaron también las fuentes del organismo público.
A todo eso el Presidente contestó con su silencio en redes sociales, cuando en otros meses festejó abiertamente porque las mediciones eran de poco más del 1%, que es el objetivo prometido por Luis Caputo y el resto del gabinete del Ministerio de Economía.
También puede ser que el mandatario guarde un silencio piadoso, señal de que lo cambió la reciente visita al país del papa León XIV, quien sostuvo en varios de sus discursos los lineamientos de la Doctrina Social de la Iglesia.
No obstante, el vocero de Casa Rosada, Adrián Ravier, aclaró este jueves que "no hay contradicción" entre los principios del catolicismo y la economía de mercado.
"Se ha hablado en los medios de un papa peronista, se ha hablado de que la doctrina social de la Iglesia es compatible con las ideas socialistas. Nosotros no lo vemos de esa manera", sostuvo el vocero, para quien "hay cantidad de académicos interesados en las ideas de la libertad individual, de la propiedad privada, de la economía de mercado y del gobierno limitado que, como católicos y personas de fe, se han ocupado de buscar esa no contradicción entre estos principios".
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