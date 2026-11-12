Inflación de octubre 2026: cuáles fueron los rubros de la economía más castigados
Tras revelar que la inflación de octubre fue del 2,2%, el Indec también señaló cómo impactaron los aumentos en las distintas áreas de la economía.
Este jueves por la tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) volvió a emitir los informes mensuales, donde detalló que la inflación de octubre 2026 fue del 2,2%, ubicándose por encima del 1,9% de septiembre. En este sentido, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 33,1% interanual.
Inflación de octubre 2026: cuáles fueron los rubros de la economía más castigados
De acuerdo con el desglose por divisiones difundido por el INDEC, solo tres rubros superaron el nivel general del 2,2% a nivel nacional durante el décimo mes del año, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó por debajo del promedio.
El detalle de la variación porcentual mensual por divisiones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre de 2026, publicado por el INDEC, reflejó una marcada amplitud entre los distintos sectores de la canasta nacional.
Al observar los rubros que más aumentaron, el primer lugar correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un incremento del 4,2%, casi duplicando el nivel general del 2,2%. En segundo puesto se ubicó Recreación y cultura, con un alza del 3,3%, seguida por Bienes y servicios varios, que marcó un 2,3% y completó el grupo de tres divisiones que se ubicaron por encima del promedio mensual.
En sintonía exacta con el indicador general se posicionó Prendas de vestir y calzado, que también subió un 2,2% en octubre. Apenas por debajo de ese umbral, aunque en torno al dos por ciento, se situaron Transporte, con una variación del 2,1%, y tanto Comunicación como Alimentos y bebidas no alcohólicas, ambos con un avance del 2,0%.
En el extremo opuesto, entre los rubros que mostraron los menores incrementos del mes, se destacó Bebidas alcohólicas y tabaco, con una suba del 0,8%, siendo la única división en quedar por debajo del punto porcentual. Muy cerca se ubicaron Educación, con un 1,3%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, con un 1,4%. Un escalón más arriba completaron el lote de menores variaciones Restaurantes y hoteles (1,5%) y Salud (1,7%), sectores que traccionaron a la baja respecto del promedio general durante octubre.
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