Inflación de octubre 2026: cuáles fueron los rubros de la economía más castigados

En el extremo opuesto, entre los rubros que mostraron los menores incrementos del mes, se destacó Bebidas alcohólicas y tabaco, con una suba del 0,8%, siendo la única división en quedar por debajo del punto porcentual. Muy cerca se ubicaron Educación, con un 1,3%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, con un 1,4%. Un escalón más arriba completaron el lote de menores variaciones Restaurantes y hoteles (1,5%) y Salud (1,7%), sectores que traccionaron a la baja respecto del promedio general durante octubre.