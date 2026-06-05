Un funcionario del Gobierno despidió al Indio Solari tras una relación marcada por la confrontación

El músico no ocultó su rechazo a la figura de Javier Milei, a quien llegó a calificar como un "loco" en una entrevista concedida en mayo de 2024 a los periodistas Marcelo Figueras y Horacio Verbitsky. En aquel entonces, el artista expresó su asombro ante el triunfo electoral de "un tipo con una motosierra".

Estas críticas habían generado, en su momento, una dura respuesta por parte del entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, quien instó al cantante a "llamarse a silencio" y calificó como una "barbaridad" cualquier promoción de la caída de un gobierno.

Duras críticas de Indio Solari al movimiento libertario y a la situación social

La confrontación dialéctica del Indio con el gobierno nacional tuvo otro punto alto en octubre de 2024, durante una participación en el canal de streaming Gelatina junto a Pedro Rosemblat. En esa oportunidad, Solari profundizó sus cuestionamientos: