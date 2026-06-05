Un funcionario del Gobierno despidió al Indio Solari tras una relación marcada por la confrontación
El músico había lanzado duras críticas al modelo libertario, que le valieron respuestas oficiales en su momento.
El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias tras el fallecimiento de Carlos “Indio” Solari a los 77 años. A través de un breve mensaje en redes, el funcionario del gobierno libertario destacó el legado artístico del exlíder de los Redonditos de Ricota, quien murió en su residencia de Parque Leloir.
“Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD”, manifestó Cifelli luego de confirmarse el deceso del músico en Ituzaingó.
El tono protocolar del mensaje de Cifelli se distancia de la tensa relación que el Indio Solari mantuvo con La Libertad Avanza (LLA) durante los últimos dos años de su vida.
El músico no ocultó su rechazo a la figura de Javier Milei, a quien llegó a calificar como un "loco" en una entrevista concedida en mayo de 2024 a los periodistas Marcelo Figueras y Horacio Verbitsky. En aquel entonces, el artista expresó su asombro ante el triunfo electoral de "un tipo con una motosierra".
Estas críticas habían generado, en su momento, una dura respuesta por parte del entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, quien instó al cantante a "llamarse a silencio" y calificó como una "barbaridad" cualquier promoción de la caída de un gobierno.
Duras críticas de Indio Solari al movimiento libertario y a la situación social
La confrontación dialéctica del Indio con el gobierno nacional tuvo otro punto alto en octubre de 2024, durante una participación en el canal de streaming Gelatina junto a Pedro Rosemblat. En esa oportunidad, Solari profundizó sus cuestionamientos:
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Comparación política: Comparó a Milei con el "flautista de Hamelín".
Ataque a la militancia: Describió a los seguidores libertarios como "los peores trolls" y aseguró que carecían de coherencia.
Diagnóstico del país: Calificó la realidad argentina como "bastante jodida" y exigió una mayor presencia de las fuerzas populares ante lo que consideró un atropello constante hacia la sociedad.
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