El Gobierno firmó paritarias y el salario básico con viáticos será de $1.930.000 con un bono de $120.000
Tras intensas negociaciones, el sindicato de seguridad privada cerró paritarias. El acuerdo define el esquema salarial hasta fin de año.
La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) oficializó la negociación en paritarias que define los haberes para el segundo semestre. A través de este nuevo esquema, los trabajadores del sector percibirán incrementos mensuales consecutivos, garantizando una recomposición progresiva y sostenida de sus ingresos hasta diciembre.
IMPORTANTE: Crisis en el consumo: cerró su cafetería en Lanús a apenas un año de abrir y ahora remata todo
Cómo impacta la paritaria en el Vigilador General
El entendimiento alcanzado establece que el sueldo bruto conformado para la categoría inicial pasará de los $1.644.650 percibidos en junio a un total de $1.930.000 al cierre del año, lo que representa una suba acumulada del 17,35%.
A su vez, el salario básico específico experimentará un incremento del 19,02%, escalando de $911.650 a $1.085.000 en el último mes de 2026. Además de estos montos base, se fijaron importantes actualizaciones en ítems fundamentales para el bolsillo de los trabajadores:
-
Presentismo: Aumentará paulatinamente de $165.000 a $180.000 (+9,09%).
Viáticos: Pasarán de $498.000 a un monto final de $545.000 (+9,44%).
Adicional no remunerativo: Tendrá una escala progresiva que iniciará en $20.000 en julio y culminará con un bono de $120.000 en el mes de diciembre.
Escala salarial mes a mes hasta fin de año
El cronograma de ingresos brutos conformados pactado por la entidad sindical muestra una evolución constante diseñada para acompañar el poder adquisitivo mes a mes. Para la categoría Vigilador General, el sueldo total quedará estructurado de la siguiente manera:
-
Julio: $1.706.800 (+3,78% respecto a junio)
Agosto: $1.744.800 (+6,09%)
Septiembre: $1.791.600 (+8,94%)
Octubre: $1.827.200 (+11,10%)
Noviembre: $1.864.000 (+13,34%)
Diciembre: $1.930.000 (+17,35%)
Este importante convenio rubricado también impactará de forma proporcional en el resto de las categorías operativas del sector, tales como Vigilador Bombero, Operador de Monitoreo, Personal Administrativo y Controlador de Admisión, incluyendo además las correspondientes actualizaciones para los adicionales regionales y vacacionales vigentes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario