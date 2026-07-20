MinutoUno

El Gobierno firmó paritarias y el salario básico con viáticos será de $1.930.000 con un bono de $120.000

Economía

Tras intensas negociaciones, el sindicato de seguridad privada cerró paritarias. El acuerdo define el esquema salarial hasta fin de año.

El Gobierno firmó paritarias y el salario básico con viáticos será de $1.930.000 con un bono de $120.000

El Gobierno firmó paritarias y el salario básico con viáticos será de $1.930.000 con un bono de $120.000

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) oficializó la negociación en paritarias que define los haberes para el segundo semestre. A través de este nuevo esquema, los trabajadores del sector percibirán incrementos mensuales consecutivos, garantizando una recomposición progresiva y sostenida de sus ingresos hasta diciembre.

IMPORTANTE: Crisis en el consumo: cerró su cafetería en Lanús a apenas un año de abrir y ahora remata todo

Cómo impacta la paritaria en el Vigilador General

El entendimiento alcanzado establece que el sueldo bruto conformado para la categoría inicial pasará de los $1.644.650 percibidos en junio a un total de $1.930.000 al cierre del año, lo que representa una suba acumulada del 17,35%.

A su vez, el salario básico específico experimentará un incremento del 19,02%, escalando de $911.650 a $1.085.000 en el último mes de 2026. Además de estos montos base, se fijaron importantes actualizaciones en ítems fundamentales para el bolsillo de los trabajadores:

  • Presentismo: Aumentará paulatinamente de $165.000 a $180.000 (+9,09%).

  • Viáticos: Pasarán de $498.000 a un monto final de $545.000 (+9,44%).

  • Adicional no remunerativo: Tendrá una escala progresiva que iniciará en $20.000 en julio y culminará con un bono de $120.000 en el mes de diciembre.

Escala salarial mes a mes hasta fin de año

El cronograma de ingresos brutos conformados pactado por la entidad sindical muestra una evolución constante diseñada para acompañar el poder adquisitivo mes a mes. Para la categoría Vigilador General, el sueldo total quedará estructurado de la siguiente manera:

  • Julio: $1.706.800 (+3,78% respecto a junio)

  • Agosto: $1.744.800 (+6,09%)

  • Septiembre: $1.791.600 (+8,94%)

  • Octubre: $1.827.200 (+11,10%)

  • Noviembre: $1.864.000 (+13,34%)

  • Diciembre: $1.930.000 (+17,35%)

Este importante convenio rubricado también impactará de forma proporcional en el resto de las categorías operativas del sector, tales como Vigilador Bombero, Operador de Monitoreo, Personal Administrativo y Controlador de Admisión, incluyendo además las correspondientes actualizaciones para los adicionales regionales y vacacionales vigentes.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas