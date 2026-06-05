Cuál era la ideología política del Indio Solari y qué opinaba de Javier Milei

Qué opinaba el Indio Solari de Javier Milei

Solari era un férreo opositor al proyecto político de Javier Milei, tildando al mandatario de "loco" y cuestionando sus intenciones institucionales.

Repudió duramente el desfinanciamiento del Estado, señalando de forma directa el "abandono de la educación pública" y el perjuicio estructural hacia las universidades y los docentes.

El Indio definía a las fuerzas de la derecha contemporáneas no como doctrinarias, sino como "bucaneros" cuyo único interés real es el saqueo de miles de millones de dólares.

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sostenía que el rock deben funcionar siempre como difusores de ideas transformadoras frente al conformismo reinante y alentaba a las nuevas generaciones a fortalecer la democracia a través de expresiones culturales genuinas, evitando ser absorbidos por el egoísmo o por discursos de odio.

Murió el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de un fenómeno popular incomparable

Argentina se encuentra de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento del Indio Solari, a sus 77 años. El legendario cantante y compositor, nacido en la ciudad de Paraná y formado en La Plata, logró forjar un fenómeno popular incomparable y se consolidó como una de las figuras más influyentes en la historia del rock nacional argentino.

La inmensa leyenda de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Su huella imborrable en la cultura nacional comenzó a gestarse hacia el año 1976 en La Plata, cuando formó la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Skay Beilinson. El grupo editaría nueve exitosos álbumes de estudio, logrando una masividad arrolladora y convocatorias récord hasta su separación definitiva en 2001. En el año 2000, los Redondos lograron reunir a 70.000 espectadores en el Estadio Monumental, marcando un hito en la historia de la música.

Tras un breve receso en su carrera artística, Solari inició una exitosa etapa solista. Formó su nuevo grupo de acompañamiento llamado Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con el cual publicó cinco aclamados álbumes de estudio. A su vez, el artista batiría sus propios récords de convocatoria, llegando a reunir multitudes sin precedentes, superando los 150.000 asistentes en localidades como San Martín (Mendoza) o Gualeguaychú.

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El retiro de los escenarios y la batalla contra el Parkinson

El músico argentino había brindado su último recital presencial en Olavarría en marzo de 2017, frente a cientos de miles de seguidores, un evento trágico que estuvo marcado por severos desbordes organizativos. Durante sus últimos años, y luego de anunciar públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, el artista confirmó oficialmente su retiro definitivo de los escenarios en vivo en el año 2023.

A pesar de las adversidades relacionadas con su salud, Solari se mantuvo sumamente activo en el ámbito artístico y creativo:

En el año 2020 participó de manera virtual mediante técnicas holográficas.

En 2022 dio vida a un nuevo proyecto musical experimental bautizado como El Mister y los Marsupiales Extintos , utilizando su canal de YouTube para compartir nuevas composiciones inéditas.

Recientemente, colaboró con el reconocido artista Wos en la exitosa canción "Quemarás".

La partida de Solari representa una pérdida irreparable para la cultura argentina, pero su extenso legado musical y sus inconfundibles letras poéticas continuarán resonando con fuerza en las futuras generaciones.