Leandro Paredes dejó un mensaje cargado de emoción tras el Mundial 2026: "Fue un orgullo"

Sin embargo, la frase que más repercusión generó llegó sobre el cierre del mensaje. Aunque en ningún momento confirmó que dejará la Selección o que esta haya sido su última Copa del Mundo, sus palabras dejaron abierta la posibilidad de que una etapa esté llegando a su fin.

"Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia", escribió Paredes, una reflexión que muchos interpretaron como un posible anticipo de despedida, especialmente teniendo en cuenta que varios referentes históricos del ciclo ya comenzaron a evaluar su continuidad de cara al proceso rumbo al Mundial 2030.

El posteo estuvo acompañado por una serie de fotografías que resumieron distintos momentos de la concentración argentina. Entre ellas aparecieron imágenes del cumpleaños de Lionel Messi, del triunfo frente a Inglaterra, de la dolorosa derrota ante España en la final y del multitudinario recibimiento que el plantel tuvo al regresar al país.

Leandro Paredes jugó para la Selección Argentina con la costilla fisurada

En paralelo con su publicación también salió a la luz un dato que se había mantenido en reserva durante toda la competencia. Según reveló el periodista Martín Arévalo en ESPN Mundial, Paredes disputó los últimos tres encuentros del campeonato con una fisura en una costilla, una lesión que incluso le provocaba dificultades para respirar.

La decisión de mantener el problema físico en absoluta confidencialidad respondió a una cuestión estratégica. Desde el cuerpo técnico entendían que, si esa información trascendía, los rivales podrían aprovechar la lesión para buscar el contacto físico sobre esa zona y comprometer aún más el estado del futbolista. A pesar de esa molestia, el volante continuó formando parte de la rotación y permaneció disponible hasta el último partido del torneo, demostrando una vez más su compromiso con el seleccionado nacional.