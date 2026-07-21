Leandro Paredes dejó un mensaje cargado de emoción tras el Mundial 2026: "Fue un orgullo"
El mediocampista agradeció el apoyo de los hinchas, destacó el recorrido de la Albiceleste luego de la derrota en la final frente a España y alimentó las dudas sobre su futuro.
La derrota ante España en la final del Mundial 2026 dejó un fuerte impacto en todo el plantel argentino. Horas después de regresar al país junto al resto de la delegación, Leandro Paredes eligió expresarse públicamente mediante un sentido mensaje en sus redes sociales, donde reflejó el dolor por no haber podido conquistar un nuevo título, pero también el orgullo de haber integrado uno de los ciclos más exitosos de la historia del seleccionado nacional.
El volante de Boca fue uno de los futbolistas que volvió a pisar suelo argentino en medio del cálido recibimiento que miles de hinchas prepararon en Ezeiza. Pese a la lluvia y las bajas temperaturas, una multitud aguardó durante varias horas la llegada del plantel para agradecer el esfuerzo realizado a lo largo de toda la Copa del Mundo.
Después de ese emotivo encuentro con los fanáticos, Paredes publicó un extenso texto acompañado por distintas imágenes que recorrieron momentos importantes de la concentración argentina durante el certamen.
El descargo de Leandro Paredes tras el subcampeonato en el Mundial 2026
"Gracias Argentina, te amo hoy y siempre", comenzó escribiendo el mediocampista. Luego expresó: "Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto".
El ex Roma y PSG también aprovechó la publicación para reconocer el compromiso de todo el grupo que condujo Lionel Scaloni durante el Mundial. "Gracias a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta, como lo hizo hasta el último segundo de cada partido", afirmó.
Sin embargo, la frase que más repercusión generó llegó sobre el cierre del mensaje. Aunque en ningún momento confirmó que dejará la Selección o que esta haya sido su última Copa del Mundo, sus palabras dejaron abierta la posibilidad de que una etapa esté llegando a su fin.
"Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia", escribió Paredes, una reflexión que muchos interpretaron como un posible anticipo de despedida, especialmente teniendo en cuenta que varios referentes históricos del ciclo ya comenzaron a evaluar su continuidad de cara al proceso rumbo al Mundial 2030.
El posteo estuvo acompañado por una serie de fotografías que resumieron distintos momentos de la concentración argentina. Entre ellas aparecieron imágenes del cumpleaños de Lionel Messi, del triunfo frente a Inglaterra, de la dolorosa derrota ante España en la final y del multitudinario recibimiento que el plantel tuvo al regresar al país.
Leandro Paredes jugó para la Selección Argentina con la costilla fisurada
En paralelo con su publicación también salió a la luz un dato que se había mantenido en reserva durante toda la competencia. Según reveló el periodista Martín Arévalo en ESPN Mundial, Paredes disputó los últimos tres encuentros del campeonato con una fisura en una costilla, una lesión que incluso le provocaba dificultades para respirar.
La decisión de mantener el problema físico en absoluta confidencialidad respondió a una cuestión estratégica. Desde el cuerpo técnico entendían que, si esa información trascendía, los rivales podrían aprovechar la lesión para buscar el contacto físico sobre esa zona y comprometer aún más el estado del futbolista. A pesar de esa molestia, el volante continuó formando parte de la rotación y permaneció disponible hasta el último partido del torneo, demostrando una vez más su compromiso con el seleccionado nacional.
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