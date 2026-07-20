Firmaron el decreto y hay feriado el miércoles 22 de julio tras el cierre del Mundial 2026
Mientras a nivel nacional la jornada no laboral para recibir a la Selección quedó descartada, un municipio sí disfrutará de un feriado luego de los festejos.
Luego de la incertidumbre generada a nivel nacional por la propuesta del presidente Javier Milei de decretar un feriado para festejar el recorrido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, la mayor parte del país transita una semana laboral absolutamente normal, a excepción de un grupo de vecinos bonaerenses.
Luego de que el anuncio del Gobierno Nacional quedara trunco, para los habitantes de una comunidad bonaerense, el calendario sí tiene guardado un respiro a mitad de semana.
Este miércoles 22 de julio será jornada no laborable en el partido de General Alvear, ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires. La fecha responde a la conmemoración del aniversario fundacional de la ciudad, por lo que fue ratificada e incorporada oficialmente dentro del listado de feriados locales correspondiente a este 2026.
A quiénes alcanza el feriado del miércoles 22 de julio
El beneficio está destinado a los trabajadores del sector público municipal y a las dependencias gubernamentales de la jurisdicción. Además, el cese de actividades impactará de lleno en el sistema financiero local, ya que las sucursales del Banco Provincia no abrirán sus puertas durante toda la jornada.
En el caso de la actividad educativa, el asueto coincide de manera directa con las vacaciones de invierno que comenzaron este mismo lunes en la provincia de Buenos Aires, y unas 15 provincias más, por lo que los alumnos y docentes del distrito ya se encontraban en el marco de la pausa escolar de mitad de año.
De esta forma, en medio del regreso paulatino a las rutinas tras el cierre del certamen mundialista, General Alvear será el único rincón del territorio bonaerense en vivir un freno institucional este miércoles para celebrar un nuevo año de su historia comunitaria. De paso, podrán continuar los festejos que muchas localidades iniciaron el domingo y continuaron el lunes.
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