Lionel Messi llegó a Rosario tras disputar la final del Mundial 2026

La sentida reflexión del capitán argentino

En una publicación que rápidamente superó el millón de interacciones, el diez compartió un texto cargado de nostalgia y valorización hacia el plantel comandado por Lionel Scaloni.

A pesar de la lógica amargura por no haber podido alzar el trofeo, el futbolista del Inter Miami remarcó el orgullo de haber puesto al país nuevamente en los primeros planos internacionales. "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", subrayó de forma contundente.

El agradecimiento al país y la felicitación al campeón

En otro fragmento de su mensaje, el futbolista agradeció el acompañamiento de la gente a lo largo del torneo en Estados Unidos y rescató el valor de la unión popular: "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos".

Por último, el astro demostró nuevamente su caballerosidad deportiva al dejar un saludo formal para el rival europeo tras la consagración: "También quiero felicitar a España por el campeonato", cerró. El posteo no tardó en llenarse de comentarios de apoyo de miles de fanáticos y de personalidades del entorno nacional, quienes le agradecieron por una nueva entrega con el manto sagrado.