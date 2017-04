Barrick Gold explota en Jáchal por lo que la Justicia suspendió las actividades en el lugar hasta que la justicia determine qué fue lo que pasó.



Nota Relacionada: La Justicia suspendió las actividades de Barrick en la mina Veladero BARRICK VELADERO SAN JUAN VIDEO el momento en que los trabajadores se dirigen al lugar y comienza el derrame de la solución rica. Cerca de las 17 del martes, se produjo un nuevo "incidente" en la mina Veladero en la que la empresaexplota ensuspendió las actividades en el lugar hasta que la justiciaEn las últimas horas se conoció un video en el que se ve

Desde la oposición, el senador del Frente Producción y Trabajo Roberto Basualdo expresó que el gobierno de Uñac "va detrás de los acontecimientos"



"No le podemos echar la culpa a la naturaleza. Si un auto no tiene frenos no puede salir a la ruta, acá es lo mismo. Este tipo de cosas se puede prevenir", dijo el senador sanjuanino.



"El gobierno provincial tiene que hacer cumplir los controles y cuando no se cumple algo dar un plazo de cumplimiento para que se haga. Pero falta rigurosidad. Si hay una canaleta en un lugar que no corresponde, debe decir a la empresa: 'Señores, paremos hasta que esté en su lugar' y luego actuar en consecuencia. Pero se confían, y no pasa nada hasta que pasa", agregó responsabilizando al gobernador.