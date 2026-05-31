Lanzaron la Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia en Argentina: ¿de qué se trata?

Una regulación adecuada de la eutanasia establecerá marcos claros, controles estrictos y garantías para evitar abusos, y brindará opciones en contextos donde el sufrimiento no puede ser aliviado de manera suficiente. La garantía de este derecho debe ir de la mano del fortalecimiento de los cuidados paliativos, asegurando que todas las personas tengan acceso a una atención integral de calidad al final de la vida y una verdadera capacidad de decidir. La ley debe contemplar asimismo el derecho a la objeción de conciencia de las y los profesionales de la salud.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestras/os representantes en el Congreso que promuevan un debate plural, informado y respetuoso, basado en evidencia, orientado a reconocer derechos y dar respuesta a situaciones humanas complejas que hoy carecen de un marco legal adecuado.

Invitamos a la ciudadanía a acompañar esta iniciativa con su firma"

Podés sumar tu firma ingresando aquí.

Las personas abajo firmantes manifiestan su adhesión a esta iniciativa

Graciela Jacob; Mara Brawer; Mario Sebastiani; Mario Pecheny; Aída Kemelmajer de Carlucci; Eduardo Rivera López; Elisa “Kuky” Lisnofsky; Martín Farrell; Carlos Soriano; Viviana Bilezker; Martín Caparrós; María Moreno; Bárbara Martínez; Darío Radosta; Mónica Susana Parrello; Florencia Luna; Carolina Policastro; Araceli Ferreyra; Agustina Ramon Michel; Ricardo Gil Lavedra; Alejandra García; Marisa Herrera; Marisa Miranda; Ignacio Maglio; Marcelo Alegre; Gabriel Pereira; Marcos Arias; Roberto Gargarella; Isolina Dabove; Dinah Gloria Magnante; Carlos Alberto Soratti; Martín Labombarda; María Coller; Enrique Rosa; Daniela Rivas; Verónica Veloso; Graciela Dran; Luis Prudent; Nicolás Garrigue; Andrés Laurino; Alejandra Sánchez Cabezas; Adolfo Rubinstein; Camilo García; Adrián Gindín; Virginia Inés Álvarez; Hinde Pomeraniec; Camila Perochena; Nora Bär; Juan Elman; Adriana Santagati; Claudia Piñeiro; Gabriela Massuh; Guillermo Martínez; Víctor Penchaszadeh; Dora Barrancos; Elizabeth Jelín; Sandra Gayol; Alberto Kornblihtt; Andrea Gamarnik; Federico Márquez; Alejandra Ciriza; Adriana Boria; Alicia Stolkiner; Martha Rosenberg; Santiago Levín; Mabel Beatriz Bianco; Claudio Capuano; Silvia Kochen; Santiago Kovadloff; Ana Domínguez Mon; Mariana Romero; Ana Franchi; Diana Cohen; Diana Maffía; Dolores Fenoy; Juan Piovani; María Julia Bertomeu; Gustavo Vallejo; María Marta Quintana; Maristella Svampa; Gabriel Puricelli; Silvina Ramos; Julio Vezub; Pablo Semán; Rodolfo “Willy” Pregliasco; Leandro Cahn; Marcela Alsina; Elena Eva Reynaga; Mabel Bellucci; Bárbara García Godoy; Patricia Digilio; Silvia Oizerovich; Zulma Ortiz; Gabriela Estevez; Lisandro Nieri; Mariana Juri; Miguel Pichetto; Adriana Serquis; Blanca Osuna; Esteban Paulón; José Glinski; Alejandro Finocchiaro; Carolina Gaillard; Nicolás Trotta; Carla Carrizo; María Inés Zigaran; Diego Guelar; Daniel Filmus; Myriam Bregman; Nicolás del Caño; Franco Barboza; Claudia Kreimer; Matias Guillermo Peña Ongania; Paula Torricella; Laura Novoa; Sebastián Blutrach; Marcelo Piñeyro; Mauricio Kartun; Mercedes Morán; Silvia Catalina Scheider; Paula Valverde; Nicole Agostina Henríquez; María Teresa Gabarain; Pablo Vinocur; Perla Mordujovich; Virginia Susana Stabach; Marion Gravier; Maria Esther Scublinsky; Edit Rosalía Gallo; Paula Ana Jalaris; Leonor Elsa Cisneros; María Cristina Bagarella Gleim; María Cristina Villani; Daniel Oscar Santolaya; Mariana Luisa Rabanal; Olga Ester Milanesi; Tamara Belén Rabanal; Jorge Chamorro; Nara Carreira; María Cristina Oleaga; Flory Kruger; Carlos Vilaseca; Margarita Garrido; Sara Lannot; Silvia Stuchlik; Adriana Canata; Verónica Gago; Ernesto Meccia.