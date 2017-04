El Sporting de Gijón visita al conjunto sevillano este domingo pero allí de lo único que se habla es de la continuidad o no de Jorge Sampaoli y el interés de la AFA para que el DT agarre la Selección argentina.



En ese sentido, el técnico brindó la habitual conferencia de prensa previa al partido del Sevilla, fue consultado por la posibilidad de llegar a la albiceleste y dijo: "No me ha llamado nadie de la AFA".



Es más, Sampaoli señaló que esta semana se reunió con el presidente del Sevilla para hablar de lo que buscará para la próxima temporada.Seguramente no tendré la potestad de elegir cada nombre, pero puedo orientar con futbolistas que vayan con mi idea o estilo de juego", lanzó.

"A mí no me ha llamado nadie de la AFA y hay un entrenador trabajando. Sólo me vincula el partido con el Sporting. Es un problema que tienen que resolver ellos en Argentina", finalizó.