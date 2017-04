El dispositivo está disponible en los locales de Frávega, entre otras cadenas de retail, a través de la telefónica Claro y la variación de su precio entre las tiendas es mínima.El iPhone 7 de 32GB cuesta $27.999, mientras que la versión de 128GB sale $29.199 y el SE de 16GB, $16.999. La versión de 32GB del Plus sale $29.799 mientras que la de 128GB $33.799.En Estados Unidos el iPhone 7 de 32GB cuesta US$649mientras que Plus de 32GB cuesta $12.000 y el Plus de 256GBLas compañías que pusieron a la venta el teléfono tratarán de diferenciarse de los precios de Estados Unidos, donde hay una diferencia inmensa,