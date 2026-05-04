El DT top mundial que sueña con ascender a un equipo de la Primera Nacional
Tras dirigir en Europa y selecciones, Héctor Cúper analizó la crisis de Ferro en la Primera Nacional y no descartó asumir como técnico para buscar el ascenso.
El experimentado entrenador Héctor Cúper, reconocido a nivel mundial por su trayectoria en Europa y distintas selecciones, rompió el silencio para analizar el presente de Ferro. Tras 26 años de frustraciones en la Primera Nacional, el técnico apuntó a la falta de prioridades y confesó su gran deseo de dirigirlo.
El crudo análisis de Héctor Cúper sobre el presente de Ferro
En una reciente entrevista, el DT que disputó más de 400 partidos con la camiseta del Verdolaga en su etapa como jugador, reflexionó sobre el estancamiento de la institución de Caballito. "Tener muchas prioridades es no tener ninguna prioridad", sentenció a la hora de evaluar las continuas fallas institucionales y deportivas que afectan al club.
Para lograr el ansiado regreso a la máxima categoría, destacó que todos deben tirar para el mismo lado en un proyecto a largo plazo. "Hay que definir cuál es la prioridad y tiene que estar todo el mundo convencido de eso y siguiendo una línea. Si vos estás convencido no tienen que aparecer rumores porque sino te desgastás", agregó.
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El deseo de dirigir en la Primera Nacional
Consultado sobre la posibilidad de asumir las riendas del equipo en el futuro, el técnico no dudó: "Me gustaría dirigir a Ferro. A mí me gusta dirigir y soy feliz haciéndolo. Me encantan los desafíos y agarrar un equipo que no lo espera nadie".
Sin embargo, impuso una clara e innegociable condición para bajar a la segunda categoría del fútbol argentino: "Yo quiero jugadores humildes. No me vengan con las figuritas ni con los que sacan pechito. Que nos digan que la prioridad es ascender y ahí diré que hay romperse lo que haya que romperse para lograr el objetivo".
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