Durante los últimos días se reiteraron las voces, especialmente de algunos, para deshacer lo alcanzado por el kirchnerismo. Reclaman "volver a la normalidad", como proclamó oportunamente el Presidente. Cierto es que crecen las voces críticas sobre el sentido opuesto de los cambios a lo prometido a la ciudadanía en la campaña. Sin embargo, fueron muchas las modificaciones aplicadas en un año y medio de gestión deEn particular. Varias noticias circularon en este sentido últimamente: la principal se refiere a los. La palabra "desregulación" es utilizada como una suerte de talismán que tiene la capacidad de transformar todo lo público en privado.(Flybondi, American Jet, Alas del Sur y Andes) a las que ahora se suma la "low cost" de Iberia y British Airways (Level), pero también se encuentra el caso de Avianca. Se trata de una operación que se remonta a marzo del año pasado, con la venta de Macair Jet (una compañía de la familia Macri) a Avian Líneas Aéreas y que tiene una gran particularidad:Una de las irregularidades que se investiga se basa en laEn tal sentido resulta muy impactante la entrevista brindada al diario colombianodel principal accionista de Avianca Holdings,quien aclaró queMás allá de este presunto "abuso de poder" por parte del Ejecutivo y sus ministros para favorecer a determinadas empresas, importa subrayar quesegún manifestaron en un duro comunicado la semana pasada los cinco gremios aeronáuticos argentinos.Bajo el gastado eslogan de "diversificar la oferta" en el mercado,a partir del "feroz achique de sus mercados e ingresos", palabras estas tomadas del comunicado de los gremios.¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Todo indica que es el mismo de siempre:Este argumento resulta más insostenible que nunca, ya que fue demostrado ampliamente su falsedad. Los casos más emblemáticos son los de YPF y la reestatización del sistema previsional. La propia experiencia de Aerolíneas Argentinas es incontrastable: durante la gestión estatal demejoró sustantivamente la calidad del servicio, se recuperaron rutas de cabotaje e internacionales, creció el parque de aviones modernos y se redujo sustancialmente el déficit. El otro elemento de juicio es queEl resultado de la ecuación es clarísimo: menos costos y más inseguridad.Como consecuencia de otra desregulación, la del comercio exterior, nos vamos deslizando también a resultados negativos, tanto para nuestra industria, como para el trabajo.Pero si se pondera el tipo de importaciones que están llegando, se aprecia queUn ejemplo paradigmático lo constituye el sector automotor, cuyas importaciones se incrementaron abruptamente un 40% durante el primer cuatrimestre 2017 con respecto al primer cuatrimestre de 2016.Así las cosas, estamos doblemente afectados por la menor demanda desde Brasil y la mayor competencia por el ingreso de unidades importadas. Uno de los resultados esperables, es laUna vez más, el optimista ministro de Haciendadeclaró: "No habrá cambio de rumbo, el año 2016 fue difícil, pero no podemos hacer magia".