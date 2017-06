El Fiscal de Investigación Penal 1 de la provincia de Jujuy, Diego Cussell, solicitó la detención del ex gobernador Eduardo Fellner, de Luis Cosentini, ex titular del Ministerio de Tierra y Viviendas, y de Lucio Abregú, ex presidente del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy.

Todos están involucrados en la causa que investiga el destino de 1200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas por parte de la Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala.

Tanto Fellner como Cosentini estaban imputados por supuesto abuso de autoridad y falsedad ideológica por la firma de un decreto de creación de una Unidad Ejecutora Provincial que se habría realizado para

Ahora, el fiscal solicitó al juez Isidoro Cruz que amplíe la imputación de ambos como presuntos organizadores de asociación ilícita, coautores de fraude a la administración pública por administración infiel. En cuanto a Abregú, el funcionario pidió la imputación como presunto integrante asociación ilícita.

Ahora quedará en manos del juez Isidoro Cruz hacer lugar o no a la medida solicitada por Cussell.