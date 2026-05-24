Javier Milei asiste al Tedeum del 25 de Mayo con la mira puesta en la interna oficialista
El Presidente encabeza este lunes el tradicional Tedeum en el Día de la Revolución de Mayo, con el objetivo de lograr la foto de unidad.
En medio del escándalo de Manuel Adorni y en plena interna de La Libertad Avanza (LLA), el presidente Javier Milei encabeza este lunes 25 de mayo por la mañana el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, con motivo de la celebración del feriado patrio por la Revolución de Mayo.
El mandatario asistirá a la ceremonia religiosa acompañado por la totalidad de su Gabinete de ministros, en un encuentro litúrgico que estará fuertemente condicionado por los chispazos y la tensión abierta que sacuden a su círculo de máxima confianza.
La homilía, que será dictada por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, se iniciará puntualmente a las 10:00 horas. Más allá del valor espiritual y patrio del evento, la atención de la jornada estará concentrada en el plano político.
De esta manera, se espera la presencia en simultáneo del asesor presidencial Santiago Caputo y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre quienes recaen las principales miradas del arco político.
El Presidente aspira a que la asistencia perfecta de su equipo funcione como un gesto de cohesión que calme las aguas tras los cortocircuitos de los últimos días. La gran incógnita de la mañana en la Catedral será el lenguaje corporal de los funcionarios: si habrá saludo protocolar, gestos de distancia o una buscada fotografía de unidad para el afuera.
Javier Milei busca la foto de unidad en medio de la interna libertaria
A pesar de los intentos públicos de Milei por bajarle el tono al enfrentamiento, la disputa en el seno libertario permanece activa. Sectores de la militancia digital y de las denominadas "Fuerzas del Cielo" insisten en que existen pruebas que vinculan a Menem con cuentas de la red social X dedicadas a criticar a su propio bando.
La tensión quedó expuesta esta semana cuando el comunicador Daniel Parisini apuntó directamente contra el titular de Diputados en su canal de streaming, asegurando que "le mienten al Presidente", lo que añade una densa capa de expectativa a la foto oficial que arrojará este 25 de Mayo.
Tras no ser invitada al Tedeum, Victoria Villarruel esquivó la interna y publicó un mensaje religioso
Luego de que se conociera que no fue convocada al Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, Victoria Villarruel evitó referirse a la interna con el presidente Javier Milei y difundió un mensaje centrado en la fe, la concordia y la unidad nacional.
La ausencia de la vicepresidenta en la ceremonia prevista para este domingo había generado distintas especulaciones, y desde el Senado señalaron que no recibió una convocatoria formal por parte del gobierno nacional. Según explicaron, la invitación es enviada por la Secretaría General de la Presidencia a través del área de ceremonial, y en este caso Villarruel no fue incluida.
"En este día celebramos a María Auxiliadora, advocación mariana muy presente en la fe de los argentinos y vinculada a la tradición salesiana que dejó una huella espiritual y educativa en nuestro país. María Auxiliadora acompaña desde hace generaciones a las familias, a los jóvenes, a los trabajadores y a quienes hicieron grande el sur argentino con su esfuerzo y dedicación", expresó.
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