Todo comenzó luego de un informe que se emitió en el programa Animales Sueltos en donde una mujer contaba cómo hacía para alimentar a sus hijos y explicaba que había días que no podía llevar ni siquiera un pedazo de pan a la mesa. Cuando volvieron al piso, las cámaras mostraron Romina Manguel con lágrimas en los ojos, realmente conmovida.

Cruce entre Feinmann y Manguel

Cuando el periodista Eduardo Feinmann tomó la palabra le chicaneó: "Yo también me conmuevo por la gente que no puede comer, pero no te ví llorando por el chiquito asesinado. No se te cayeron las lágrimas".

Automáticamente Romina Manguel le contestó que sí lo había hecho. "Sos un mal educado, Eduardo. Es horrible lo que estás haciendo". Sus compañeros salieron a defender a la mujer, incluso el conductor Alejandro Fantino intentó terminar la discusión. "Me estás faltando el respeto. Vos nos sabes nada de mi, qué hago en la radio o dónde y cómo lloro", le retrucó Mangel.









"Me estás faltando el respeto, ese tono no te lo permito", le dijoa su compañero de mesa, Eduardo Feinmann.