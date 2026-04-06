Flor de la V reaccionó en redes sociales tras asegurar que atraviesa la menopausia: "Me hicieron..."

Así, la conductora logró transformar un tema que prometía polémica en un momento distendido, apelando a la ironía y manteniendo su estilo frontal.

El episodio volvió a poner a Flor de la V en el centro de la escena, mostrando su capacidad para desactivar conflictos con humor y naturalidad. En un contexto donde cada declaración suele amplificarse, su respuesta dejó en claro que prefiere reírse de la situación antes que alimentar enfrentamientos innecesarios.