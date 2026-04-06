Para ver ya: la serie de Netflix que promete ser una de las mejores

A lo largo de los episodios, la historia mezcla:

Thriller psicológico

Misterio

Drama

Toques de comedia negra

Todo esto genera una experiencia intensa y atrapante, donde cada capítulo deja nuevas preguntas. Con una combinación perfecta entre historia, actuaciones y paisajes, esta serie se consolidó como una de las grandes apuestas de Netflix. Si buscás una historia intensa, diferente y llena de misterio, El turista es una opción que no podés dejar pasar.

Reparto de "El turista"

El elenco es otro de los grandes puntos fuertes:

Jamie Dornan como el protagonista

Danielle Macdonald como Helen Chambers

Shalom Brune-Franklin como Luci Miller / Victoria

Ólafur Darri Ólafsson como Billy Nixon

Alex Dimitriades como Kosta Panigiris

Damon Herriman como Lachlan Rogers

Las actuaciones acompañan perfectamente el ritmo de la historia, logrando que el espectador se mantenga en tensión constante.

Tráiler de "El turista"