Para ver ya: la serie de Netflix que promete ser una de las mejores
Una serie que combina misterio, thriller psicológico y drama se posiciona como una de las más impactantes de Netflix.
Dentro de la creciente apuesta por producciones internacionales, las series australianas vienen ganando protagonismo en Netflix, y una de ellas logró convertirse en un verdadero fenómeno. Se trata de una serie que con solo 12 capítulos logró cautivar a los suscriptores con una historia atrapante y una puesta en escena impresionante.
Con paisajes impactantes, una narrativa llena de misterio y giros constantes, esta producción se transformó en una de las grandes recomendaciones dentro de la plataforma. Desde su llegada en 2022, no dejó de sumar reproducciones y elogios, incluso posicionándose en el Top 10 de varios países.
De qué trata "El turista"
La historia comienza con un hombre que despierta en un hospital sin recordar quién es ni por qué alguien quiere matarlo.
A partir de ese momento, se ve envuelto en una trama llena de secretos, persecuciones y revelaciones inesperadas.
Ambientada en el interior árido de Australia, la serie se apoya fuertemente en sus escenarios, que se convierten en un protagonista más del relato.
A lo largo de los episodios, la historia mezcla:
- Thriller psicológico
- Misterio
- Drama
- Toques de comedia negra
Todo esto genera una experiencia intensa y atrapante, donde cada capítulo deja nuevas preguntas. Con una combinación perfecta entre historia, actuaciones y paisajes, esta serie se consolidó como una de las grandes apuestas de Netflix. Si buscás una historia intensa, diferente y llena de misterio, El turista es una opción que no podés dejar pasar.
Reparto de "El turista"
El elenco es otro de los grandes puntos fuertes:
- Jamie Dornan como el protagonista
- Danielle Macdonald como Helen Chambers
- Shalom Brune-Franklin como Luci Miller / Victoria
- Ólafur Darri Ólafsson como Billy Nixon
- Alex Dimitriades como Kosta Panigiris
- Damon Herriman como Lachlan Rogers
Las actuaciones acompañan perfectamente el ritmo de la historia, logrando que el espectador se mantenga en tensión constante.
Tráiler de "El turista"
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