Llueve sin parar en el AMBA: cuándo cesarán las tormentas que azotan a Buenos Aires
Con un pronóstico sombrío por delante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene duras noticias para porteños y bonaerenses. El detalle.
La semana comenzó con un clima sumamente adverso, al menos, para quienes tienen que estar en las calles del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): llueve sin parar en Capital Federal y el Gran Buenos Aires (GBA) y, lo peor, es que seguirá siendo así por varias horas más.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la continuidad de las intensas precipitaciones que, aunque por momentos son más leves, no cesan y eso ocasiona la acumulación de agua y el anegamiento de calles.
En este sentido, el organismo pronosticó que este martes 7 de abril persistirán las tormentas, tanto por la madrugada como por la mañana y tarde, donde las lluvias serán aisladas, y hacia la noche, cerrando una jornada gris y lluviosa. En tanto, el termómetro oscilará entre los 18 y 21 grados.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Hasta cuándo lloverá en el AMBA
Según el SMN, las precipitaciones se extenderán hasta el miércoles 8 de abril, inclusive, con leves lluvias por la madrugada y algunos chaparrones hacia la tarde. En tanto, el termómetro oscilará entre los 15 y 22 grados, algo que irá cambiando y subiendo con el correr de los días.
Pero, a no ilusionarse: difícilmente vuelvan los 30 grados. El país ya ha entrado de lleno en otoño y el domingo apenas tocaremos los 25° de máxima.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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