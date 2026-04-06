Llueve sin parar en el AMBA: cuándo cesarán las tormentas que azotan a Buenos Aires

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Hasta cuándo lloverá en el AMBA

Según el SMN, las precipitaciones se extenderán hasta el miércoles 8 de abril, inclusive, con leves lluvias por la madrugada y algunos chaparrones hacia la tarde. En tanto, el termómetro oscilará entre los 15 y 22 grados, algo que irá cambiando y subiendo con el correr de los días.

Pero, a no ilusionarse: difícilmente vuelvan los 30 grados. El país ya ha entrado de lleno en otoño y el domingo apenas tocaremos los 25° de máxima.

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Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.