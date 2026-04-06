Catherine Fulop tomó una drástica decisión en redes para proteger a su nieta: "Tuve que..."
La actriz reveló que debió eliminar un video tras notar que usuarios intentaban descubrir el domicilio de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Italia.
A pocas semanas del nacimiento de Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, la familia atraviesa un momento de enorme felicidad. Sin embargo, en medio de ese contexto, Catherine Fulop vivió una situación inesperada que la llevó a tomar una decisión importante en redes sociales.
Desde Italia, donde se encuentra acompañando a su hija y disfrutando de sus primeros días como abuela, Fulop contó que tuvo que eliminar un contenido que había publicado en TikTok. Según explicó, algunos usuarios comenzaron a analizar los detalles del video con la intención de identificar el lugar exacto donde vive la pareja.
“Mire mi gente bella lo voy a decir en un plano bien cerrado porque ustedes saben que se pusieron a buscar dónde vivían los chicos por mis videos", expresó la actriz en un video, sorprendida por la situación.
Luego detalló lo ocurrido con una de sus publicaciones: "Tuve que bajar uno de TikTok que estaba como medio viralizado”, contó, dejando en claro que decidió eliminarlo para resguardar la privacidad de su hija y su yerno ante la insistencia de algunos internautas.
Este episodio también explica, en parte, su menor actividad reciente en redes, ya que optó por ser más cuidadosa con lo que comparte públicamente.
Mientras tanto, Fulop también dejó ver su costado más sensible al contar que su estadía en Italia está llegando a su fin, lo que implica alejarse de su nieta en un momento muy especial. Entre la felicidad por la llegada de Gia y la preocupación por la exposición, la actriz atraviesa días intensos, priorizando siempre el cuidado de su familia.
La situación volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la exposición en redes sociales, incluso para figuras públicas. En este caso, Catherine Fulop optó por priorizar la seguridad y la intimidad familiar, marcando una postura clara frente a una práctica cada vez más frecuente entre los usuarios: investigar hasta el último detalle de lo que otros comparten online.
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