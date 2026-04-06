Catherine Fulop tomó una drástica decisión en redes para proteger a su nieta: "Tuve que..."

Mientras tanto, Fulop también dejó ver su costado más sensible al contar que su estadía en Italia está llegando a su fin, lo que implica alejarse de su nieta en un momento muy especial. Entre la felicidad por la llegada de Gia y la preocupación por la exposición, la actriz atraviesa días intensos, priorizando siempre el cuidado de su familia.

La situación volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la exposición en redes sociales, incluso para figuras públicas. En este caso, Catherine Fulop optó por priorizar la seguridad y la intimidad familiar, marcando una postura clara frente a una práctica cada vez más frecuente entre los usuarios: investigar hasta el último detalle de lo que otros comparten online.