Alerta en Boca: qué dijo Rodolfo Arruabarrena sobre la lesión de Leandro Paredes

La palabra de Arruabarrena y el impacto en la Sudamericana

Rodolfo Arruabarrena habló de la lesión de Leandro Paredes: "Supongo que para el martes está descartado"pic.twitter.com/XYvFVC1JUV — minutouno (@minutounocom) October 10, 2026

En la habitual conferencia de prensa pospartido, el director técnico Rodolfo Arruabarrena lamentó lo sucedido y dejó en claro que ya se imagina el armado del equipo sin su máxima figura en el mediocampo. "Supongo que para el martes está descartado", afirmó el entrenador.

La situación representa un dolor de cabeza mayúsculo para el cuerpo técnico, dado que Boca se encuentra en las vísperas de las semifinales de la Copa Sudamericana. El partido de ida ante el conjunto brasileño Vasco da Gama se disputará el próximo martes 13 de octubre en La Bombonera. En las próximas horas, el capitán se someterá a los estudios correspondientes para determinar la gravedad clínica de la lesión y los plazos oficiales de recuperación.