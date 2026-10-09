Preocupación en Boca: por qué salió Leandro Paredes a 15 minutos de haber ingresado ante Instituto

Cabe señalar que el volante venía arrastrando una importante acumulación de minutos y pequeñas molestias físicas en la seguidilla de partidos, por lo que el cuerpo técnico había decidido inicialmente preservarlo e iniciar el encuentro en el banco de suplentes. Al reingresar y exigir la zona, sintió una molestia en la parte posterior del muslo (isquiotibial) que le impidió continuar con normalidad y obligó a su reemplazo por Santiago Ascacíbar.