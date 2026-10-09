Preocupación en Boca: por qué salió Leandro Paredes a 15 minutos de haber ingresado ante Instituto
De acuerdo a lo revelado por los comentaristas deportivos, el mediocampista de Boca sufrió una molestia en el isquio derecho. Los detalles.
En el partido entre Instituto y Boca, Leandro Paredes se convirtió en una de las variantes del Vasco Arruabarrena para el segundo tiempo. Lo cierto es que, luego de ingresar a los 55 minutos, el mediocampista debió salir debido a una molestia en el isquio derecho.
Cumplidos los 71 minutos de juego y a sólo 16 de haber ingresado, el también jugador de la Selección Argentina pidió salir. "Le pinchó", indicaron los comentaristas deportivos de TNT Sports, señal que emitió el duelo en el Mario Alberto Kempes.
Cabe señalar que el volante venía arrastrando una importante acumulación de minutos y pequeñas molestias físicas en la seguidilla de partidos, por lo que el cuerpo técnico había decidido inicialmente preservarlo e iniciar el encuentro en el banco de suplentes. Al reingresar y exigir la zona, sintió una molestia en la parte posterior del muslo (isquiotibial) que le impidió continuar con normalidad y obligó a su reemplazo por Santiago Ascacíbar.
Arruabarrena quiere cuidar a Paredes de cara al duelo de Boca con Vasco da Gama
Ante el apretado calendario internacional de Boca, el cuerpo médico y el cuerpo técnico deberá aplicar un protocolo estricto de recuperación y prevención con Leandro Paredes. Seguramente, el volante sea sometido a ecografías/resonancias magnéticas para determinar el grado exacto de la lesión.
En este sentido, la terapia física con kinesiología, hielo, drenaje y fisioterapia intensiva en Ezeiza durante las primeras 48 a 72 horas servirán para reducir el proceso inflamatorio. Aunque la molestia sea leve, preservar a Paredes de las cargas de entrenamiento habituales será vital para que esté listo de cara a la Copa Sudamericana.
Cuándo juega Boca con Vasco da Gama por Copa Sudamericana
Boca enfrentará a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana.
Horarios y sedes de la serie
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Partido de Ida:
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Fecha: martes 13 de octubre.
Hora: 21:30 hs (hora de Argentina).
Estadio: Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), Buenos Aires.
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Partido de Vuelta:
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Fecha: martes 20 de octubre.
Hora: 21:30 hs (hora de Argentina/Brasil).
Estadio: Estadio Maracaná, Río de Janeiro.
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