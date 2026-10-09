Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió a Panamá: también se sintió en Colombia
El movimiento telúrico se registró este viernes y tuvo su epicentro en Pitaloza Arriba, en la provincia panameña de Herrera. El Servicio Geológico Colombiano informó que el temblor se percibió en distintas zonas del país.
Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá este viernes, con epicentro en la provincia de Herrera, en un episodio sísmico que también se sintió en distintas zonas de Colombia. El movimiento ocurrió alrededor de las 12.56 y tuvo una profundidad de 33 kilómetros, según los datos difundidos por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El fenómeno puso el foco en el territorio panameño, donde se originó el temblor, y llevó a las autoridades de la región a analizar sus posibles consecuencias. Entre las primeras medidas estuvo la evaluación de un eventual tsunami, una posibilidad que finalmente fue descartada para el litoral pacífico colombiano.
Dónde fue el epicentro del terremoto en Panamá
De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el epicentro se ubicó en el área de Pitaloza Arriba, en la zona de La Pitaloza, distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, Panamá. La magnitud inicial del evento había sido estimada en 8,0, pero luego fue ajustada a 7,6.
El sismo se produjo a una profundidad de 33 kilómetros, un dato relevante para describir las características del movimiento registrado. La magnitud del terremoto generó atención más allá de las fronteras panameñas. En Colombia se reportaron percepciones del temblor en departamentos como Chocó y Antioquia, lo que evidenció el alcance regional del fenómeno.
El sismo se sintió en Colombia y activó evaluaciones de seguridad
Tras el movimiento, las autoridades colombianas analizaron si el terremoto podía generar consecuencias en las zonas costeras. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que la Dirección General Marítima (Dimar) evaluó el posible riesgo de tsunami para el litoral del Pacífico colombiano.
Luego del análisis, los organismos descartaron una amenaza de tsunami para esa zona de Colombia. La evaluación estuvo vinculada con los posibles efectos del terremoto originado en Panamá y no modificó el dato central del episodio: el epicentro se localizó en territorio panameño.
La información sobre el sismo se difundió mientras se buscaba precisar su magnitud y ubicación. Como ocurre ante este tipo de fenómenos, los registros iniciales pueden actualizarse a medida que los organismos especializados procesan los datos disponibles.
¿Qué hacer ante un terremoto?
Durante un temblor, se aconseja mantener la calma, proteger la cabeza y el cuello y buscar refugio debajo de una mesa resistente o junto a una estructura segura, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.
También se recomienda no utilizar ascensores durante el movimiento. Una vez que termine el temblor, la evacuación debe realizarse con precaución, utilizando las escaleras y siguiendo las indicaciones de las autoridades locales.
Tener preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, botiquín, medicamentos y documentos importantes puede facilitar la respuesta ante una situación de este tipo.
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