Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió a Panamá: también se sintió en Colombia

Luego del análisis, los organismos descartaron una amenaza de tsunami para esa zona de Colombia. La evaluación estuvo vinculada con los posibles efectos del terremoto originado en Panamá y no modificó el dato central del episodio: el epicentro se localizó en territorio panameño.

La información sobre el sismo se difundió mientras se buscaba precisar su magnitud y ubicación. Como ocurre ante este tipo de fenómenos, los registros iniciales pueden actualizarse a medida que los organismos especializados procesan los datos disponibles.

¿Qué hacer ante un terremoto?

Durante un temblor, se aconseja mantener la calma, proteger la cabeza y el cuello y buscar refugio debajo de una mesa resistente o junto a una estructura segura, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

También se recomienda no utilizar ascensores durante el movimiento. Una vez que termine el temblor, la evacuación debe realizarse con precaución, utilizando las escaleras y siguiendo las indicaciones de las autoridades locales.

Tener preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, botiquín, medicamentos y documentos importantes puede facilitar la respuesta ante una situación de este tipo.