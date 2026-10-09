La Justicia brasileña habilitó el Maracaná para el partido entre Vasco da Gama y Boca por Sudamericana.

Vasco da Gama apeló argumentando los requisitos de capacidad mínima establecidos por la Conmebol para instancias decisivas de torneos continentales y la alta demanda de su parcialidad, y la Justicia carioca terminó dándole la razón.

El comunicado completo de Vasco da Gama

El Club de Regatas Vasco da Gama informa que el partido contra el Boca Juniors, el 20 de octubre, se llevará a cabo en el Maracaná, después de que la Justicia reconociera el derecho del club.

El Vasco agradece al Ministerio Público, al Tribunal de Justicia, a la CBF y al Gobierno del Estado de Río de Janeiro por el apoyo y la actuación en este proceso.

La solución fue construida a partir de la articulación del presidente de la Asamblea General del Vasco, Alan Belaciano, en conjunto con los equipos jurídicos de Vasco SAF y del Club de Regatas Vasco da Gama. El caso marca la reanudación del trabajo conjunto entre las áreas jurídicas de las dos instituciones en defensa de los intereses del Vasco.