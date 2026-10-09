La Justicia brasileña habilitó el Maracaná para el partido entre Vasco da Gama y Boca por Sudamericana
Ante la negativa del consorcio administrador del mítico estado (integrado por Flamengo y Fluminense), Vasco recurrió a los tribunales y le dieron la razón.
Los tribunales de Río de Janeiro aceptaron el recurso presentado por Vasco da Gama y dictaminó la habilitación del mítico estadio Maracaná para el cruce de vuelta que ese club carioca sostendrá ante Boca por la Copa Sudamericana.
La decisión fue adoptada este viernes por la 23° Cámara de Derecho Privado del Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro, concediendo la tutela anticipada de manera directa a la empresa administradora del recinto a garantizar la disponibilidad del Estadio Jornalista Mário Filho, conocido popularmente como Maracaná, y todas las instalaciones de logística y seguridad indispensables para albergar el encuentro por la instancia semifinal.
La resolución establece que el consorcio administrador (integrado por Flamengo y Fluminense) deberá alquilar el predio al Vasco bajo “condiciones comerciales u operativas equitativas, iguales a las contempladas para las instituciones que integran la concesión del Maracaná”.
El fallo también remarca que el cumplimiento de la orden tiene carácter de urgencia inmediata a través de un Oficial de Justicia en el sistema de guardia judicial de Rio de Janeiro, de manera que el partido se pueda disputar como está previsto para el 20 de octubre, luego del encuentro de ida que tendrá lugar en la Bombonera el próximo martes.
El conflicto por el Maracaná
El conflicto se había intensificado durante la última semana tras dos negativas previas en instancias judiciales inferiores por la postura inflexible del Consorcio Fla-Flu para ceder ese escenario para el encuentro por la Sudamericana.
Vasco da Gama apeló argumentando los requisitos de capacidad mínima establecidos por la Conmebol para instancias decisivas de torneos continentales y la alta demanda de su parcialidad, y la Justicia carioca terminó dándole la razón.
El comunicado completo de Vasco da Gama
El Club de Regatas Vasco da Gama informa que el partido contra el Boca Juniors, el 20 de octubre, se llevará a cabo en el Maracaná, después de que la Justicia reconociera el derecho del club.
El Vasco agradece al Ministerio Público, al Tribunal de Justicia, a la CBF y al Gobierno del Estado de Río de Janeiro por el apoyo y la actuación en este proceso.
La solución fue construida a partir de la articulación del presidente de la Asamblea General del Vasco, Alan Belaciano, en conjunto con los equipos jurídicos de Vasco SAF y del Club de Regatas Vasco da Gama. El caso marca la reanudación del trabajo conjunto entre las áreas jurídicas de las dos instituciones en defensa de los intereses del Vasco.
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