Oficial Conmebol: Boca vs. Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana tienen fecha, horario y sedes confirmadas

El Departamento de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL confirmó las fechas, horarios y estadios para las semifinales de la Copa Sudamericana. Los cuatro equipos se preparan para los encuentros de ida y vuelta que definirán a los protagonistas de la final del 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.