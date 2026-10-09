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Oficial Conmebol: Boca vs. Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana tienen fecha, horario y sedes confirmadas

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La Confederación Sudamericana de Fútbol oficializó el cronograma definitivo para la instancia de los cuatro mejores equipos que buscarán el título continental.

Oficial Conmebol: Boca vs. Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana tienen fecha

Oficial Conmebol: Boca vs. Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana tienen fecha, horario y sedes confirmadas

El Departamento de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL confirmó las fechas, horarios y estadios para las semifinales de la Copa Sudamericana. Los cuatro equipos se preparan para los encuentros de ida y vuelta que definirán a los protagonistas de la final del 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

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El cruce estelar: Boca Juniors frente a Vasco da Gama

La Justicia brasileña habilitó el Maracaná para el partido entre Vasco da Gama y Boca por Sudamericana.

La Justicia brasileña habilitó el Maracaná para el partido entre Vasco da Gama y Boca por Sudamericana.

El plato fuerte de esta instancia estará protagonizado por el conjunto argentino y el histórico equipo brasileño. El fixture confirmado para esta serie es el siguiente:

  • Partido de ida: se jugará el martes 13 de octubre a las 21:30 horas en el Estadio "La Bombonera", ubicado en Buenos Aires.
  • Partido de vuelta: la revancha se disputará el martes 20 de octubre a las 21:30 horas en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El camino de la otra llave: Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque

Por su parte, el otro boleto hacia el partido decisivo del torneo continental se disputará entre el conjunto brasileño y la gran revelación uruguaya del certamen:

  • Partido de ida: tendrá lugar el miércoles 14 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Arena MRV de Belo Horizonte.
  • Partido de vuelta: se desarrollará el miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas en el histórico Estadio Centenario de Montevideo.

De esta manera, los cuatro aspirantes a levantar "La Gran Conquista" ya tienen todo diagramado para definir su futuro en el torneo sudamericano.

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