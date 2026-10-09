Cambió el pronóstico del tiempo y la fecha del tormentón esperado se movió con la llegada del calor al AMBA
El pronóstico del tiempo anticipa lluvias y un gradual aumento de la temperatura en el AMBA. Cuándo regresan las tormentas a Buenos Aires.
Las condiciones meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores presentarán modificaciones en los próximos días. Según el más reciente pronóstico del tiempo, las precipitaciones previstas modificaron su cronograma sobre el Área Metropolitana, mientras que las marcas térmicas comenzarán a registrar un paulatino incremento hacia mediados de la próxima semana en toda la región bonaerense.
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Cómo estará el pronóstico del tiempo durante el fin de semana largo
El reporte meteorológico extendido detalla que la inestabilidad afectará las primeras jornadas antes de dar paso a una mejora temporaria:
- Viernes 9: el cielo permanecerá mayormente cubierto con probabilidad de lluvias débiles durante la tarde y la noche, alcanzando una máxima de 16°C y una mínima de 11°C, acompañado por vientos del sureste con ráfagas de hasta 47 km/h.
- Sábado 10: continuará el ambiente fresco con cielo cubierto y chaparrones aislados durante la madrugada y mañana (hasta 80% de probabilidad), con marcas que oscilarán entre los 10°C de mínima y los 16°C de máxima.
- Domingo 11: las condiciones tenderán a estabilizarse con cielo parcialmente nublado y un marcado descenso térmico matinal, marcando una mínima de 8°C y una máxima de 17°C.
- Lunes 12: el feriado se presentará con nubosidad variable, sin chances de precipitaciones y registros que irán de los 9°C a los 16°C.
Cuándo regresa el tormentón al AMBA y sube la temperatura
A partir del martes 13, la masa de aire comenzará a templarse paulatinamente en el conurbano y la Capital Federal, llevando la temperatura máxima a los 18°C con cielo algo nublado. Para el miércoles 14, el termómetro continuará en ascenso con valores que alcanzarán los 19°C de máxima y mínimas de 14°C.
Sin embargo, el cambio de escenario traerá un tormentón hacia el cierre de la semana. El jueves 15 de octubre volverá la inestabilidad con un 80% de probabilidad de lluvias débiles, registrando marcas de entre 14°C y 19°C. Este frente húmedo se extenderá durante el viernes 16 y sábado 17, con lloviznas intermitentes y temperaturas templadas que consolidarán el alejamiento del frío invernal en toda la región.
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