Cambió el pronóstico del tiempo y la fecha del tormentón esperado se movió con la llegada del calor al AMBA

Sin embargo, el cambio de escenario traerá un tormentón hacia el cierre de la semana. El jueves 15 de octubre volverá la inestabilidad con un 80% de probabilidad de lluvias débiles, registrando marcas de entre 14°C y 19°C. Este frente húmedo se extenderá durante el viernes 16 y sábado 17, con lloviznas intermitentes y temperaturas templadas que consolidarán el alejamiento del frío invernal en toda la región.