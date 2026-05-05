Alerta naranja por una ciclogénesis borrascosa que traerá vientos y vaguadas: qué pasará con el frío
El avance de una intensa ciclogénesis sobre Argentina provocará tormentas, ráfagas y nevadas. Conocé qué pasará con el frío y las zonas más críticas.
El clima en Argentina sufrirá un drástico giro debido al inicio de un proceso de ciclogénesis (la formación de un centro de baja presión). Este martes, el fenómeno comenzó a manifestarse con la llegada de una vaguada al oeste del país y el retroceso de un frente cálido sobre el Litoral.
Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de distintos niveles por tormentas, nevadas y vientos intensos.
Martes y miércoles: alertas en la Patagonia y el Litoral
Para la jornada del martes, el frente cálido activará tormentas en el Litoral, con alerta amarilla en gran parte de Entre Ríos. En la Patagonia, las precipitaciones serán intensas, especialmente en la cordillera sur neuquina, donde rige un alerta naranja (podrían caer hasta 60 milímetros de agua). Además, se espera viento Zonda en zonas precordilleranas de Neuquén y el sur de Mendoza.
Para el miércoles, el área de inestabilidad se amplía significativamente:
-
Región Pampeana: Alerta amarilla por tormentas fuertes entre la tarde y la noche, con riesgo de granizo y ráfagas que superarían los 70 km/h.
Cordillera: En Neuquén y Mendoza comenzarán a prevalecer las nevadas por el ingreso de aire frío en altura, con acumulaciones de hasta 30 centímetros.
Centro del país: Hacia la noche, el este de Mendoza, el oeste de La Pampa y gran parte de San Luis tendrán fuertes ráfagas del sector sur.
IMPORTANTE: Alerta granizo: cuándo llega el tormentón de hielo al AMBA
¿Qué pasará con el frío y los vientos el fin de semana?
El jueves será una jornada crítica en cuanto a la intensidad de las ráfagas. El ciclón afectará a toda la Patagonia y se extenderá hacia la zona costera de Buenos Aires, Córdoba y San Luis. En el sur del país, los vientos podrían alcanzar ráfagas superiores a los 100 km/h. A su vez, avanzará un frente frío por el noreste argentino, provocando tormentas fuertes a severas en provincias como Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa.
Esta profunda ciclogénesis seguirá impactando de lleno sobre el territorio nacional durante el viernes y el sábado, acompañada por un marcado descenso de las temperaturas. Los especialistas adelantan que las alertas meteorológicas seguirán extendiéndose en los próximos días, con un impacto notable en las localidades costeras de Buenos Aires debido a los fuertes vientos provenientes del sur
Las Más Leídas
Dejá tu comentario