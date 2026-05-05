Alerta naranja por una ciclogénesis borrascosa que traerá vientos y vaguadas: qué pasará con el frío

Región Pampeana: Alerta amarilla por tormentas fuertes entre la tarde y la noche, con riesgo de granizo y ráfagas que superarían los 70 km/h.

Cordillera: En Neuquén y Mendoza comenzarán a prevalecer las nevadas por el ingreso de aire frío en altura, con acumulaciones de hasta 30 centímetros.

Centro del país: Hacia la noche, el este de Mendoza, el oeste de La Pampa y gran parte de San Luis tendrán fuertes ráfagas del sector sur.

IMPORTANTE: Alerta granizo: cuándo llega el tormentón de hielo al AMBA

¿Qué pasará con el frío y los vientos el fin de semana?

El jueves será una jornada crítica en cuanto a la intensidad de las ráfagas. El ciclón afectará a toda la Patagonia y se extenderá hacia la zona costera de Buenos Aires, Córdoba y San Luis. En el sur del país, los vientos podrían alcanzar ráfagas superiores a los 100 km/h. A su vez, avanzará un frente frío por el noreste argentino, provocando tormentas fuertes a severas en provincias como Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa.

Esta profunda ciclogénesis seguirá impactando de lleno sobre el territorio nacional durante el viernes y el sábado, acompañada por un marcado descenso de las temperaturas. Los especialistas adelantan que las alertas meteorológicas seguirán extendiéndose en los próximos días, con un impacto notable en las localidades costeras de Buenos Aires debido a los fuertes vientos provenientes del sur