Encontraron al Niño N en Corrientes y detuvieron a su padre

Medios locales informaron esta mañana que el celular de Santos Regis se había activado en la esquina de las calles Mendoza y Maestro Argentino, en el barrio Esperanza de Goya. En paralelo la Policía de Corrientes había montado un exhaustivo operativo en zona del puente San Juan, lugar donde el abogado José Codazzi declaró que dejó a "el brasilero" y a su pequeño hijo.

José Codazzi, el segundo detenido en Corrientes

Por el hecho también se encuentra detenido el abogado José Codazzi por presunto encubrimiento de la fuga de Santos Regis.

José Codazzi

El polémico abogado - que tuvo relación con el caso de la desaparición de Loan Peña - fue arrestado el lunes por la noche por la Policía de Corrientes y trasladado a la localidad de San Isidro para prestar declaración. En ese marco, el propio Codazzi reconoció ante la fiscalía que había trasladado a Nahuá y su padre en su camioneta particular.

A su declaración se le suma el video de una cámara de seguridad que registró al nene y a su padre a bordo de la camioneta blanca de Codazzi.

“Está comprobado que el menor y su padre fueron trasladados por Codazzi en su vehículo hasta la zona de San Isidro, sobre Ruta Nacional 12, cerca del kilómetro 730”, confirmó más temprano la abogada Daniela Zapata, representante de la familia materna.

Nahuá Santos Riquelme

El nene de seis años había sido visto por última vez el domingo por la noche en la localidad de Esquina, Corrientes. Estaba acompañado por su padre, Josías Santos Regis, un ciudadano brasileño investigado por un presunto intento de homicidio minutos antes de su fuga.

Este episodio tuvo lugar en la noche del mismo domingo en las inmediaciones de la calle Pujol al 1900. Allí, un hombre identificado como Julio Javier Nieva, de 47 años, participaba de una reunión con amigos cuando Santos Regis se acercó y efectuó varios disparos. Tras el ataque, el presunto agresor se dio a la fuga con el nene.

Nieva, por su parte, fue trasladado al Hospital San Roque, donde permanece internado y bajo estricta observación. La Comisaría Distrito Segunda de Esquina abrió una causa por “supuesta tentativa de homicidio”.

Fue Mariana Riquelme, madre del menor y ex pareja de Regis, quien radicó la denuncia por la desaparición. Según dijo, el hombre había retirado al nene al mediodía para almorzar y luego iban a ir a pescar. Desde entonces nada se sabía del pequeño hasta este martes. Su desaparición llevó a que se activara el Alerta Sofía y se montara un importante operativo en determinadas localidades y rutas de la provincia de Corrientes.