La emoción del abuelo del Niño N tras el hallazgo del chiquito: "Gracias a Dios está sano y salvo"

Por el momento sólo se sabe que el padre del nene fue aprehendido en una casa ubicada en el kilómetro 1.7 de la ruta 12, a la altura del paraje conocido como El Duraznillo.

El hombre y su hijo de seis años habrían pasado las últimas noches en la casa de un trabajador rural de apellido Espíndola, a quien habrían conocido el domingo pasado en un bar de la ruta, según relataron los lugareños.

Vilma Ojeda, la intendenta de la jurisdicción de San Isidro, a la que pertenece el paraje, explicó a C5N que conoce a la familia Espíndola, pero que el trabajador rural vive solo en esa casa, que además es prestada porque en realidad pertenece al dueño del campo donde trabaja.

Josias Santos Regis, de nacionalidad brasileña, logró que Espíndola lo invitara a su casa y ahí se quedó con su hijo de seis años hasta que este martes por la mañana llegaron los patrulleros de la Policía de Corrientes, siguiendo la pista del menor.

La jefa comunal también sugirió que el abogado Codazzi, que representa a Josías, fue el responsable de sugerir que padre e hijo se desplazaran a ese paraje de Corrientes.

El nombre de Codazzi quedó ligado públicamente a otra causa resonante en Corrientes: la desaparición de Loan Danilo Peña, de cinco años, que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

Codazzi quedó detenido el lunes por la noche en la comisaría segunda de Esquina, provincia de Corrientes, tras ser acusado de haber trasladado en su camioneta particular a N. y a su papá hasta la localidad de San Isidro, en Goya.