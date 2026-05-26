ANSES: cómo es el paso a paso para tramitar la Libreta de la AUH
Quienes cobran la prestación deberán completar un trámite ante ANSES para recibir el dinero retenido y acceder a pagos adicionales.
La AUH es uno de los principales bonos que entrega la ANSES para acompañar a familias con hijos en situación de vulnerabilidad económica, garantizando un ingreso mensual destinado a cubrir necesidades básicas como salud, alimentación y educación.
Para poder cobrar el monto completo de esta prestación, el organismo exige realizar todos los años la presentación de la Libreta AUH, un trámite obligatorio que permite acceder al 20% retenido mensualmente y también habilita otros beneficios adicionales, como la Ayuda Escolar Anual.
Qué es la Libreta AUH de ANSES
La Libreta AUH o Formulario PS.1.47 es un documento obligatorio que solicita la ANSES para verificar que los titulares de la prestación cumplan con todas las condiciones exigidas por el organismo. A través de la presentación de la Libreta AUH, la ANSES confirma distintos requisitos vinculados al cuidado y la educación de los menores, entre ellos:
- Los controles médicos y de salud correspondientes.
- El cumplimiento del calendario oficial de vacunación.
- La asistencia regular de niños y adolescentes a la escuela.
Todos los meses, la ANSES retiene el 20% del monto total de la AUH y ese dinero se paga acumulado una vez que se presenta correctamente la documentación requerida. Además, completar este trámite también permite acceder a otros beneficios y bonos, como la Ayuda Escolar Anual, un pago extra que se entrega por cada hijo en edad escolar.
Cómo tramitar la Libreta AUH desde Mi ANSES
ANSES permite presentar la Libreta AUH de forma online, rápida y sin necesidad de hacer el trámite presencial. Completar este procedimiento es fundamental para cobrar el 20% retenido de la AUH y acceder a otros bonos y beneficios adicionales. Acá el paso a paso:
- Ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Ir a la sección Hijos > Libreta AUH y revisar si falta completar información de salud, vacunación o escolaridad.
- Descargar o enviar por mail el formulario de la Libreta AUH para imprimirlo.
- Llevar el documento a la escuela y al centro de salud correspondiente para obtener las firmas y sellos obligatorios.
- Sacarle una foto clara al formulario completo, en formato JPG y con un peso menor a 3 MB.
- Volver a ingresar a Mi ANSES, subir la imagen de la Libreta AUH y finalizar la carga para completar el trámite.
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