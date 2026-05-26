ANSES: cómo es el paso a paso para tramitar la Libreta de la AUH

Qué es la Libreta AUH de ANSES

La Libreta AUH o Formulario PS.1.47 es un documento obligatorio que solicita la ANSES para verificar que los titulares de la prestación cumplan con todas las condiciones exigidas por el organismo. A través de la presentación de la Libreta AUH, la ANSES confirma distintos requisitos vinculados al cuidado y la educación de los menores, entre ellos: