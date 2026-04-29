ANSES: las fechas confirmadas en las que jubilados, pensionados y AUH cobrarán en mayo 2026
Con aumento del 3,4% y bono de $70.000, ANSES ajusta jubilaciones, AUH y pensiones en mayo 2026: montos actualizados y fechas de cobro según DNI.
Luego de que se confirmara una inflación del 3,4% en marzo, la ANSES aplicará ese ajuste de manera automática en los haberes de mayo. Con esta suba y el refuerzo adicional que el Gobierno viene otorgando, los jubilados que cobran la mínima alcanzarán un ingreso total de $463.250,17.
La actualización no solo alcanza a las jubilaciones, sino que también impacta en otras prestaciones de ANSES como las Pensiones No Contributivas (PNC), la PUAM, la AUH y distintas asignaciones sociales, consolidando un aumento generalizado para millones de beneficiarios, incluidos los jubilados.
ANSES con aumento y bono en mayo 2026: cuánto cobro
Con el aumento del 3,4% ya incorporado, estos son los montos actualizados de ANSES para mayo, incluyendo el bono para jubilados y otras prestaciones:
Jubilación mínima
- Haber base: $393.250,17
- Bono de refuerzo: $70.000
- Total a cobrar: $463.250,17
Jubilación máxima
- Haber actualizado: $2.646.201,22
PNC para madres de siete hijos
- Haber base: $393.250,17
- Bono: $70.000
- Total: $463.250,17
PUAM
- Haber base: $314.600,12
- Bono: $70.000
- Total: $384.600,12
PNC por invalidez o vejez
- Haber base: $275.275,12
- Bono: $70.000
- Total: $345.275,12
Estos valores reflejan el impacto directo de la actualización mensual que aplica ANSES, alcanzando tanto a jubilados como a beneficiarios de distintas prestaciones sociales.
Cómo se paga el bono de $70.000
El bono de ANSES se acredita completo a quienes perciben la jubilación mínima. En cambio, para los jubilados con haberes más altos, el refuerzo se paga de forma proporcional hasta el límite establecido por el organismo.
Esto implica que quienes superan el ingreso mínimo recibirán un bono menor, ajustado según el monto mensual que cobren dentro del esquema definido por ANSES.
Calendario de pagos ANSES mayo 2026
Así queda el calendario de pagos de ANSES para mayo, con fechas confirmadas según terminación de DNI para jubilados y demás prestaciones:
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
Este cronograma de ANSES organiza los pagos de mayo para jubilados, AUH y otras asignaciones, permitiendo consultar fácilmente la fecha de cobro según DNI.
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