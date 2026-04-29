ANSES: las fechas confirmadas en las que jubilados, pensionados y AUH cobrarán en mayo 2026

Haber actualizado: $2.646.201,22

PNC para madres de siete hijos

Haber base : $393.250,17

: $393.250,17 Bono : $70.000

: $70.000 Total: $463.250,17

PUAM

Haber base : $314.600,12

: $314.600,12 Bono : $70.000

: $70.000 Total: $384.600,12

PNC por invalidez o vejez

Haber base : $275.275,12

: $275.275,12 Bono : $70.000

: $70.000 Total: $345.275,12

Estos valores reflejan el impacto directo de la actualización mensual que aplica ANSES, alcanzando tanto a jubilados como a beneficiarios de distintas prestaciones sociales.

Prepaga y jubilados

Cómo se paga el bono de $70.000

El bono de ANSES se acredita completo a quienes perciben la jubilación mínima. En cambio, para los jubilados con haberes más altos, el refuerzo se paga de forma proporcional hasta el límite establecido por el organismo.

Esto implica que quienes superan el ingreso mínimo recibirán un bono menor, ajustado según el monto mensual que cobren dentro del esquema definido por ANSES.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026

Así queda el calendario de pagos de ANSES para mayo, con fechas confirmadas según terminación de DNI para jubilados y demás prestaciones:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Este cronograma de ANSES organiza los pagos de mayo para jubilados, AUH y otras asignaciones, permitiendo consultar fácilmente la fecha de cobro según DNI.