ANSES: los motivos por los que pueden darte de baja la Pensión por Invalidez

Monotributo: el fin de la facturación compatible

La segunda gran causal de baja es la inscripción en el régimen general o simplificado de monotributo. El proyecto prohíbe de manera explícita que un titular de pensión no contributiva figure en los registros tributarios como monotributista. La sola inscripción es suficiente para perder el beneficio.

Muchos beneficiarios recurrían al monotributo social o al régimen simplificado para facturar trabajos esporádicos o changas que les permitían complementar el ingreso previsional. Esa posibilidad desaparece con la nueva redacción. La propuesta del Ejecutivo entiende que la pensión debe ser la única fuente de sustento y que cualquier actividad económica registrada resulta incompatible.

Ingresos extras detectados por cruce de datos

El mecanismo para detectar estas incompatibilidades no depende de la declaración voluntaria del beneficiario. El proyecto faculta a la Secretaría Nacional de Discapacidad a implementar auditorías periódicas con cruce masivo de información entre la ANSES, la ARCA, el Ministerio de Trabajo y el SINTyS.

El beneficiario tendrá luego un plazo de 60 días para demostrar que su situación se ajusta a derecho. Caso contrario, la baja se vuelve definitiva mediante un acto administrativo.

Falta de reempadronamiento

La tercera causal que puede costarte la pensión es el incumplimiento del reempadronamiento obligatorio. Todos los titulares deberán actualizar sus datos personales, médicos y socioeconómicos en un plazo de 90 días. Si no lo hacés, el sistema suspende el cobro de manera automática. Transcurridos 60 días sin regularizar la situación, la baja queda firme.

La prestación sigue siendo inembargable pero condicionada

El proyecto mantiene la protección legal que impide que la pensión sea objeto de embargos por deudas. Esa garantía coexiste con el nuevo régimen de incompatibilidades absolutas. El debate en el Senado definirá si estas causales de baja obtienen el respaldo necesario para convertirse en ley.