ANSES: el monto destinado a las AUH en mayo 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el quinto mes del año.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en mayo, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 3,4%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Cuánto cobra AUH de ANSES con la Tarjeta Alimentar en mayo 2026
La Tarjeta Alimentar no presentará aumentos en mayo y mantendrá sus valores vigentes, que para una familia con dos hijos ascienden a $81.936. Este beneficio se acredita de forma automática junto con la AUH y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos.
En paralelo, la Asignación Universal por Hijo se liquida con el 20% retenido, por lo que los montos varían según la cantidad de hijos. En el caso de una familia con dos hijos, uno con discapacidad, el ingreso total mensual se completa con el haber de la AUH, el adicional por discapacidad y la Tarjeta Alimentar, alcanzando los $562.999,52 en mayo.
En qué fecha cobra AUH de ANSES en mayo 2026
El calendario es el siguiente:
- DNI terminados en 0: 9 de mayo.
- DNI terminados en 1: 10 de mayo.
- DNI terminados en 2: 13 de mayo.
- DNI terminados en 3: 14 de mayo.
- DNI terminados en 4: 15 de mayo.
- DNI terminados en 5: 16 de mayo.
- DNI terminados en 6: 17 de mayo.
- DNI terminados en 7: 20 de mayo.
- DNI terminados en 8: 21 de mayo.
- DNI terminados en 9: 22 de mayo.
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