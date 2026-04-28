ANSES: el beneficio que otorgará $360.000 en mayo 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el quinto mes del año.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en mayo, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 3,4%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Quiénes pueden cobrar hasta $363.000 en mayo
La prestación está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido desvinculados sin causa. También alcanza a empleados eventuales y de temporada que cumplan determinados requisitos de aportes.
Requisitos para trabajadores permanentes
Deben acreditar al menos seis meses de aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización del contrato.
Requisitos para trabajadores eventuales o de temporada
Tienen que haber trabajado:
- Menos de 12 meses en los últimos tres años
- Más de 90 días durante el último año antes del cese laboral
Cuánto se cobra en mayo 2026
Con el nuevo valor del salario mínimo, los montos de mayo quedarán de la siguiente manera:
- Monto mínimo: $181.500
- Monto máximo: $363.000
El valor exacto que recibe cada persona surge del cálculo equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual percibida durante los últimos seis meses trabajados. Es decir, no todos cobran el máximo, sino que dependerá del sueldo previo del trabajador.
Cómo tramitar la Prestación por Desempleo
El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si se supera ese plazo, pueden descontarse días de cobro.
Se puede gestionar de dos formas:
Online
Ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde la opción Atención Virtual.
Presencial
Solicitando turno previo en una oficina de ANSES.
El solicitante debe presentar DNI y la constancia que justifique la desvinculación laboral. Según cada caso:
- Telegrama de despido
- Carta documento
- Contrato vencido
- Sentencia de quiebra de la empresa
- Telegramas enviados por el trabajador por justa causa
- Acta de defunción del empleador
- Certificado médico, si corresponde
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