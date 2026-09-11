Avellaneda: la intendenta Magdalena Sierra realizó importantes anuncios para toda la comunidad educativa

Sierra valoró que, en nuestra ciudad, las chicas y los chicos “desde que nacen tienen una vacante en nuestros maternales y una vacante de jornada completa en un jardín de infantes”.

“Esto es trabajar por las mujeres, profundizar las políticas de género”, destacó la jefa comunal y, para finalizar, sostuvo: “Hoy celebramos por ustedes, por los niños y las niñas, celebramos por las políticas de educación municipales, festejemos por Avellaneda”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas públicas que viene implementando el Municipio de Avellaneda, invirtiendo en infraestructura escolar y promoviendo el acceso a la educación pública.

Vale destacar que nuestra ciudad cuenta además con 35 jardines provinciales; 56 escuelas primarias; 30 escuelas secundarias; 9 técnicas; 8 escuelas de adultos; 8 Escuelas Especiales; 3 Institutos de Formación Docente y la Escuela de Música Popular de Avellaneda.

De la ceremonia participaron las comunidades educativas de los 30 jardines maternales, 39 jardines de infantes y 5 Centros Educativos Municipales que funcionan en nuestra ciudad.

También estuvieron presentes las y los representantes sindicales Daniel Aversa (SUMA), Lilian Martínez (UPCN), Hernán Doval (STMA), y Celeste Britos (CTA Autónoma).