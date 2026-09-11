La Municipalidad otorga un bono de $100.000 a docentes por el Día del Maestro
La intendenta de Avellaneda anunció un histórico bono extra por el Día del Maestro y confirmó la jornada completa en los jardines.
Durante un multitudinario acto por el Día del Maestro, la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, anunció un bono extraordinario de $100.000. Este beneficio económico por única vez alcanzará directamente a las maestras, directoras y auxiliares que se desempeñan diariamente en las distintas instituciones educativas del municipio.
Jornada completa y nuevos derechos para la educación en Avellaneda
El encuentro con la comunidad educativa, desarrollado en el Microestadio Gatica de Villa Domínico, sirvió como escenario para confirmar que a partir del año 2027 los 39 jardines de infantes municipales tendrán jornada completa. Hasta la actualidad, solo ocho de estos establecimientos contaban con la doble escolaridad, por lo que la medida representa un salto de calidad en materia de inclusión e igualdad de oportunidades.
IMPORTANTE: Sandra Pettovello habilitó pago doble de Anses de $648.058 para mujeres que no trabajan y cumplen un requisito
Asimismo, la jefa comunal remarcó la enorme tarea de dignificar el trabajo docente junto al exintendente Jorge Ferraresi y destacó un avance histórico: los jardines maternales locales ya son reconocidos formalmente por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense como instituciones pedagógicas. Este cambio institucional permitirá que las trabajadoras puedan jubilarse bajo la ley docente vigente a partir del mes de febrero.
"En Avellaneda siempre peleamos para poner la educación en un lugar preponderante, para nosotros es una política de Estado esencial", expresó Sierra ante las autoridades y representantes sindicales presentes. Finalmente, enfatizó que en las instituciones del distrito no solo se cuida a los niños desde su nacimiento, sino que también se enseña, demostrando cuáles son las verdaderas prioridades de la gestión.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario