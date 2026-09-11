La Municipalidad otorga un bono de $100.000 a docentes por el Día del Maestro

"En Avellaneda siempre peleamos para poner la educación en un lugar preponderante, para nosotros es una política de Estado esencial", expresó Sierra ante las autoridades y representantes sindicales presentes. Finalmente, enfatizó que en las instituciones del distrito no solo se cuida a los niños desde su nacimiento, sino que también se enseña, demostrando cuáles son las verdaderas prioridades de la gestión.