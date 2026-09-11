Macabro hallazgo en Misiones: encontraron 30 ataúdes y dos urnas en un local donde funcionaba una panadería

El conflicto que derivó en el hallazgo de los ataúdes

La disputa judicial se inició después de la muerte del padre de uno de los integrantes de la familia. Según el relato de González, su pareja se crio en ese lugar y durante años funcionó allí una panadería.

La mujer sostuvo que, tras el fallecimiento de su suegro, comenzó una discusión entre distintos integrantes por la ocupación y distribución del terreno. Ella explicó que durante los últimos dos años ella y su pareja estuvieron impedidos de utilizar el local y realizaron distintos reclamos ante la Justicia.

De acuerdo con su versión, recientemente obtuvieron autorización judicial para volver a ingresar. Fue en ese contexto que el martes entraron al antiguo comercio y se encontraron con los féretros almacenados en el interior.

Los ataúdes fueron encontrados dentro del antiguo local donde funcionó una panadería en Posadas. Foto: Misiones Online.

La mujer contó entonces que había alrededor de 30 ataúdes, además de otros elementos vinculados a servicios funerarios, que ocupaban buena parte del espacio.

“Fue espantosa la escena, era un desorden, me falta herramientas de panadería. No sé qué hacían acá la noche, no sé quién es el dueño", relató la mujer al mismo medio de comunicación en referencia a los objetos encontrados.

Las circunstancias obligaron a la intervención policial y judicial, así como a la inclusión de una negociadora para mediar en la disputa familiar.

Con esto, y luego de que González asegurara que nada tienen que ver con los elementos hallados, la Justicia deberá investigar para establecer el origen de las urnas, identificar a las personas mencionadas en ellas y determinar cómo llegaron al antiguo local comercial.