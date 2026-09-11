Macabro hallazgo en Misiones: encontraron 30 ataúdes y dos urnas en un local donde funcionaba una panadería
El hecho ocurrió durante tareas de limpieza en el antiguo comercio de Posadas. Las autoridades deberán establecer el origen de los restos y las circunstancias en las que fueron guardados allí.
La pelea familiar por la titularidad de un local comercial de Posadas, Misiones, derivó en el macabro hallazgo de dos urnas funerarias que aparentemente guardan cenizas. Además, en el lugar, donde funcionaba una panadería, habían encontrado 30 ataúdes días atrás.
Todo comenzó el último martes cuando se generó un conflicto entre familiares ante el ingreso de una pareja que reclamaba contar con autorización para volver a habitar el inmueble, situado sobre Avenida Chacabuco y Calle 113.
Las urnas fueron encontradas en el interior del comercio, según contó Valeria González, la pareja de un miembro de la familia que reclama el inmueble, a Misiones Online. La mujer aseguró que las dos urnas tenían nombre, apellido y fecha de fallecimiento de las personas a las que pertenecerían.
Una de las urnas tendría identificación de una funeraria de Candelaria, mientras que la otra estaría vinculada con una empresa de Oberá.
El hecho provocó el inicio de una investigación para conocer las circunstancias alrededor del hallazgo de los ataúdes, mientras aún se intenta resolver judicialmente el conflicto por la propiedad.
El conflicto que derivó en el hallazgo de los ataúdes
La disputa judicial se inició después de la muerte del padre de uno de los integrantes de la familia. Según el relato de González, su pareja se crio en ese lugar y durante años funcionó allí una panadería.
La mujer sostuvo que, tras el fallecimiento de su suegro, comenzó una discusión entre distintos integrantes por la ocupación y distribución del terreno. Ella explicó que durante los últimos dos años ella y su pareja estuvieron impedidos de utilizar el local y realizaron distintos reclamos ante la Justicia.
De acuerdo con su versión, recientemente obtuvieron autorización judicial para volver a ingresar. Fue en ese contexto que el martes entraron al antiguo comercio y se encontraron con los féretros almacenados en el interior.
La mujer contó entonces que había alrededor de 30 ataúdes, además de otros elementos vinculados a servicios funerarios, que ocupaban buena parte del espacio.
“Fue espantosa la escena, era un desorden, me falta herramientas de panadería. No sé qué hacían acá la noche, no sé quién es el dueño", relató la mujer al mismo medio de comunicación en referencia a los objetos encontrados.
Las circunstancias obligaron a la intervención policial y judicial, así como a la inclusión de una negociadora para mediar en la disputa familiar.
Con esto, y luego de que González asegurara que nada tienen que ver con los elementos hallados, la Justicia deberá investigar para establecer el origen de las urnas, identificar a las personas mencionadas en ellas y determinar cómo llegaron al antiguo local comercial.
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